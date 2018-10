Konec dolgega prijateljstva? Hoeness in Breitner bojda na nasprotnih bregovih ...

To je znak, da je med Paulom Breitnerjemin Ulijem Hoenessom "počilo", poroča nemški tabloid Bild, ki se spominja 40-letnega prijateljevanja nekdanjih reprezentantov in bivših soigralcev slovenske legendeBranka Oblaka. Po besedah Breitnerja za bavarsko televizijo BRse zdi, da poti nazaj v pisarnah Bayerna več ni ...

"V 48 letih, kolikor sem pri Bayernu, si nikoli nisem predstavljal, da bo klub prikazal takšno šibkost,"je za BRdejal Breitner, potem ko sta se Hoeness in Karl-Heinz Rummenigge, v tem je sicer prednjačil Hoeness, tudi zelo osebno lotila nekaterih igralcev, denimo bivšega branilca kluba Juana Bernata.

Pri Bayernu vedno 'cimra'

A vrnimo se k Hoenessu in Breitnerju, čigar sin je sicer trenutno zaposlen v Bayernovem oddelku za odnose z javnostjo. Skupaj sta osvojila evropski in svetovni naslov z Zahodno Nemčijo in bila poleg enega evropskega klubskega naslova še trikrat prvaka Nemčije, preden je Breitner odšel v Real Madrid.

BAYERN

Njun odnos je bil celo tako globok, da so ob povratku Breitnerja v München za sezono 1978/79 posneli dokumentarni film z naslovom Profesionalca: Eno leto nogometa s Paulom Breitnerjem in Ulijem Hoenessom. Hoeness se je naslednje leto upokojil, do konca pa je bil na gostovanjih in v "karantenah" vedno Breitnerjev "cimer".

Bayernu sicer v zadnjem času tako kot v pisarnah ne gre niti na zelenici, saj je ekipa Nika Kovačavse od začetka sezone v precejšnji rezultatski krizi. Pritisk s pleč novega trenerja je delno sprostila vsaj zmaga v prvenstvu pri Wolfsburgu (3:1), a so serijski nemški prvaki še naprej na skromnem četrtem mestu na lestvici.

WOLFBAYERN

Dokumentarni film Profesionalca z Breitnerjem in Hoenessom v glavnih vlogah: