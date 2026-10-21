Ogromen udarec za PSG: Gruzijski čarovnik že končal sezono

Kar bi moral biti večer velikega slavja, se je za enega ključnih mož PSG spremenilo v nočno moro. Parižani so Barcelono premagali s 4:2, a ostali brez gruzijskega čarovnika, ki v tej sezoni ne bo več stopil na zelenico.

Novico o strgani sprednji križni vezi in koncu sezone je na družbenih omrežjih objavil Fabrizio Romano . Za priljubljenega Kvaradono to pomeni dolgo odsotnost, za Luisa Enriqueja pa izgubo enega najnevarnejših posameznikov v moštvu.

Kvaratskhelia se je poškodoval tik pred iztekom prve ure igre. Po dvoboju z Barceloninim Xavijem Espartom je obležal na zelenici in se prijel za desno koleno. Na poškodovano nogo ni mogel stopiti, zato je igrišče zapustil ob pomoči zdravniškega osebja.

Kako velik udarec je to za Parižane, pove že njegova vloga pri zadnjih evropskih uspehih. Kvaratskhelia je Parižanom pomagal do dveh zaporednih naslovov evropskega prvaka, v sezoni 2025/26 pa bil izbran za najboljšega igralca Lige prvakov. V tem tekmovanju je v minuli sezoni prispeval deset zadetkov in šest podaj.

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Njegovi prodori, preigravanja in sposobnost odločanja tekem bodo Parižanom močno manjkali prav v boju za ubranitev naslova. Enrique je za nadaljevanje sezone ostal brez nogometaša, ki je postal eden zaščitnih znakov njegovega napada.

Skrbi za PSG se pri tem ne končajo. Tudi Ousmane Dembele in Marquinhos sta morala tekmo z Barcelono predčasno končati zaradi poškodb.