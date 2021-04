Konec ugibanj o Neymarjevi prihodnosti: v Parizu do leta 2026?

Ta čas verjetno prvi novinar za razkrivanje nogometnih prestopov Fabrizio Romano je na Twitterju sporočil, da bo Neymar po vsej verjetnosti podaljšal pogodbo s PSG-jem do poletja 2026. Na spletni strani revije France Football pa so ob tem dodali, da je ljubezen med pariškim velikanom in brazilskim zvezdnikom obojestranska in da je podaljšanje le še vprašanje časa. PSG bo sicer prav danes branil prednost 3:2 s prve tekmi proti Bayernu v četrtfinalu Lige prvakov, prenos pa bo na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

icon-expand Neymar je bil z dvema asistencama eden najboljših posameznikov na prvi tekmi Bayern – PSG. FOTO: AP Ob 20.30 se s prenosom na Kanalu A in VOYO začenja studijski del pred povratno tekmo PSG – Bayern. Na prvem obračunu v Nemčiji so slavili Parižani, ki so tako tik pred tem, da se znova uvrstijo med najboljše štiri in se Bayernu maščujejo za lanski poraz v finalu. Fabrizio Romano, ki je v zadnjih letih na račun izjemno točnih informacij o bodočih selitvah igralcev zaslovel kot strokovnjak številka ena za nogometno tržnico, je na Twitterju v ponedeljek zvečer zapisal: "Pričakuje se, da bo Neymarv kratkem podpisal novo pogodbo s PSG-jem do junija 2026. Potrjeno je, da bo nov dogovor vključeval ogromen bonus za zmago v Ligi prvakov." Ob tem je dodal še, da je eden od Neymarjevih zaupnikov za France Football potrdil, da si nekdanji zvezdnik Barcelone želi ostati v francoski prestolnici. 29-letniku se pogodba s Parižani sicer izteče ob koncu prihodnje sezone, podaljšal pa jo bo še za štiri leta. Brazilski novinar Joao Henrique je za France Footballpotrdil, da sta obe strani tik pred podpisom dogovora, s katerim bi Neymar zadržal trenutno plačo, bil pa bi deležen tudi ogromnega bonusa, ki sicer ni natančno znan, če bi mu s klubom uspelo osvojiti tako želeno Ligo prvakov. PREBERI ŠE Agent, ki je Neymarja prodal (in vzel) Barceloni: 'Real bi plačal 300 milijonov' Novinarka Isabela Pagliari, ki naj bi si bila z Neymarjem zelo blizu, pa je dodala, da se čaka le še na formalni dogovor: "Veliko je strani in podrobnosti v pogodbi, ki jih je treba uskladiti. A načeloma se Neymar in PSG strinjata o podaljšanju za štiri sezone. V klubu čakajo na pravi trenutek, da veliko novico naznanijo," je po poročanju France Footballa dejala Pagliarijeva. Henrique še meni, da so govorice, ki Neymarja povezujejo z vrnitvijo v Barcelono, izvite iz trte. "Želi si ostati v Parizu, to je jasno. Prepoznal je dejstvo, da klub raste in se razvije. Všeč mu je začrtana pot, po kateri hodi PSG. Poleg tega je zelo priljubljen v garderobi, tudi njemu pa so soigralci zelo pri srcu. Tu ima veliko prijateljev, s katerimi želi zmagovati,"brazilskega novinarja še navaja revija, ki podeljuje prestižno zlato žogo. icon-expand