Kovač nima miru: 'Bayernova igra je navadno sr****'

"Do zadetka Javija Martineza v 61. minuti je bila igra Bayerna na gostovanju proti najslabši ekipi v skupini E porazna. Brez prave ideje v konici napada, energije in ustreznega ritma," so kljub zmagi varovancev hrvaškega strokovnjaka Nika Kovača med drugim zapisali pri uglednem nemškem časniku Bild, kjer v nadaljevanju komentarja kot največjo slabost bavarskega moštva navajajo pomanjkanje pravih idej v zvezni vrsti in napadu.

"Najbolj kontroverzne so izjave glavnih akterjev, trenerja Kovača in nosilcev igre, ki so videli izjemno igro, a je to daleč od resnice. Očitno so igrali na neki drugi tekmi, imeli pa so veliko sreče, da jim na nasprotni strani ni stalo kakovostnejše moštvo, ki bi kaznovalo napake Bayerna na sredini igrišča," so še zapisali pri Bildu in spomnili na zelo medle predstave v domači Bundesligi, kjer bodo v letošnji sezoni imeli velikega konkurenta v izjemni dortmundski Borussiji.