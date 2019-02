Kovač optimističen: Dokončati delo v Münchnu

Bavarci so preživeli več kriznih obdobij na Anfieldu, a so ob kančku športne sreče uspeli ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. V taboru evropskega klubskega prvaka iz leta 2013 so imeli jasno razdelan taktični načrt, kako ustaviti najnevarnejša orožja tekmeca, ki pa je podobno kot že nekajkrat v tej sezoni zapravil veliko število zrelih priložnosti. "Igrali smo dobro, navdahnjeno, a bili v zaključku akcij premalo zbrani in posledično nenatančni. Končni izid 0:0 ne enim ne drugim ne omogoča mirnega spanca pred povratno tekmo v Münchnu," je z uvodnim komentarjem le nekaj trenutkov po zaključnem žvižgu glavnega sodnika dvoboja Gianluce Rocchija postregel strateg 'Redsov' Jürgen Klopp , ki se je po zaključku srečanja zapletel v besedni dvoboj s trenerskim kolegom na klopi večnega rivala z nemških nogometnih zelenic Nikom Kovačem.

"Ko so glave še vroče, se včasih zdi, da si trenerji skočimo v lase, a temu niti slučajno ni bilo tako. Oba sva tekmo vodila temperamentno in v želji, da zmaga tvoje moštvo. Tokrat nam ni uspelo razveseliti naših navijačev, a prepričan sem, da lahko premagamo Bayern na njegovi zelenici," je še pristavil nemški strokovnjak na začasnem delu v Angliji.



Kovač prepričan v uspeh, poškodbe glavna težava

V taboru Bavarcev so bili zadovoljni po neodločenem izidu brez prejetega zadetka. To je ob Bayernu v letošnji sezoni na Anfieldu uspelo le še Manchester Cityju. "Za ta podatek nisem vedel, a je dobrodošel za dvig naše samozavesti pred povratnim dvobojem. Verjamem, da lahko vsem zdravstvenim težavam navkljub nadgradimo našo igro z Anfielda in na Allianz Areni dokončamo delo za uvrstitev v četrtfinale. ne pozabimo, da imamo opravka z lanskim finalistom ,lige prvakov," se velike priložnosti za veliki skalp v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju zaveda Kovač, ki upa, da bo čez slabe tri tedne, ko bo v bavarski prestolnici na sporedu povratni obračun, lahko računal na odsotneJeroma Boatenga, izkušenega Arjena Robbena in Corentina Tolissoja.