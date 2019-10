Kovač po Bayernovi 'sedmici' v bran Pochettinu: Zadeli smo z vsakim strelom

Katastrofo na bleščeče novem Tottenhamovem stadionu je s štirimi zadetki še dodatno začinil Serge Gnabry . Za navijače Spursov vse lepo in prav, če ne bi šlo za nekdanjega člana najhujšega rivala in najbližjega soseda Arsenala, čigar navijači so "čez cesto" glasno proslavljali vsak gol nemškega reprezentanta pri Bayernu . 24-letni Stuttgartčan je pomagal povsem potolči neprepoznavne Spurse in skupaj z "dvojčkom" Roberta Lewandowskega do vrha napolnil mrežo nemočnega kapetana belih Huga Llorisa .

Pochettino: Klub mora odpreti novo poglavje

Tottenhamov poraz po neprepričljivem začetku sezone sicer ni presenečenje, a takšnega poloma ni pričakoval nihče. Spursi so sicer že izpadli iz ligaškega pokala, kjer je bil od njih močnejši četrtoligaš Colchester, medtem ko so v Premier League zaenkrat v sredini lestvice. Pochettino, ki je z Londončani minulo sezono spisal neverjetno zgodbo s prebojem vse do finala Lige prvakov, kjer je bil na koncu močnejši Liverpool (0:2), je vnovič pozval k hitremu celjenju ran.

"Najpomembnejša stvar je iti naprej. Seveda je potrebno vedno tudi oceniti ekipo in naše igralce, kar je za nas najtežja naloga,"dodaja nekdanji argentinski reprezentant. "Mislim, da po petih letih razmišljam o tem, da sem jasen in da poskušam delati kot vedno, da poskušam poiskati rešitve za moje igralce. Zelo smo samokritični. Moramo naprej. Zdaj je psihološko in večjo škodo narediš, ko se pogovarjaš med sabo. Težka sezona bo ... Po finalu Lige prvakov smo zaprli poglavje in klub mora odpreti novo poglavje. Ta poraz po mojem mnenju ne spremeni ničesar. Najprej moraš pokazati svojo kakovost kot moški. Da se s tem spopadeš kot profesionalec, pomeni, da se s tem spopadeš kot moški."

Kovač: To se ne zgodi vsak teden

V bran kolegu na londonski klopi, ki je pod vedno večjim pritiskom, je stopil tudi hrvaški trener Bayerna Niko Kovač. Ta je bil zadovoljen nad predstavo Gnabryja, izpostavil pa je tudi vratarja Manuela Neuerja, čigar nastopi so sredi ostrih besed, ki letijo med Nemško nogometno zvezo, vratarjem Barcelone Marcom-Andrejem ter Stegnom in predsednikom Bayerna Ulijem Hoenessom, še toliko bolj pod drobnogledom.

"Seveda si malce presenečen, ko dosežeš sedem golov. Moramo pa reči, da smo zadeli z vsakim strelom, v našem golu pa je imel Neuer veliko dela," je dejal Kovač. "Če bi lahko rezultat vplival na Pochettinovo prihodnost? Sočustvujem z mojim kolegom, a to se ne zgodi vsak teden. Tottenhamu želim vse najboljše in mojemu kolegu prav tako vse najboljše v prihodnje."

