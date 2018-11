Končno mir v Bayernu? Kovač si lahko oddahne, absolutna podpora prihaja z vrha

PoljakRobert Lewandowskije na svoji stoti evropski tekmi v 31. minuti unovčil najstrožjo kazen, v 71. minuti pa zadel še drugič na tekmi in Bayern je zanesljivo ugnal grški AEK (2:0). Močno si je ob tem oddahnil bavarski trener Niko Kovač, ki je že dalj časa na prepihu in je nekajkrat že pošteno visel. Boljši rezultati v Bundesligi in Ligi prvakov naj bi ga vendarle utrdili na mestu prvega trenerja nemških serijskih prvakov. "Toda gonja proti Kovaču s strani nemških medijev ne pojenja. Ves čas prihajajo pikantnosti iz slačilnice Bayerna ter tudi širše iz tabora bavarskega ponosa. Nemški mediji so zelo proti Niku Kovaču, toda sedaj mu bo lažje, saj je vrh Bayernastopil v njegov bran," med drugim piše hrvaškiIndexin špekulira, da je po zmagi proti Grkom v Ligi prvakov Kovač "kupil mir v bavarski hiši". "To je še posebej važno, saj ga konec tedna z Bayernom čaka prvi veliki nemški derbi, ko bodo odšli na gostovanje k dortmundski Borussiii. Po dolgem časuBayern ne bo v vlogi favorita," pa trdijo pri T-portalu. Zelo pomembna je, za Kovača in njegovo slačilnico, izjava, ki je po tekmi proti Atenčanom v Ligi prvakov prišla kar z vrha Bayernovega vodstva.