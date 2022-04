Mateo Kovačić: Nogomet je poln presenečenj

Dobro razmere pri Realu pozna hrvaški napadalec Mateo Kovačić , saj je v preteklosti nosil beli dres galaktikov. "Imamo možnosti. Motivirani smo, da damo vse od sebe. Na prvi tekmi nismo pokazali najboljše igre in rezultat ni dober. Obstaja upanje, čaka nas kakovostna tekma in se že veselim. Nogomet je vedno poln presenečenj. Jasno je, da moramo biti za povratek v igro več kot 100-odstotni, najbolj pomembno je, da držimo skupaj kot ekipa in pokažemo, kaj zmoremo" je na novinarski konferenci dejal Kovačić.

Varovanci trenerja Chelseaja Thomasa Tuchela se ne predajajo in verjamejo, da niso odpisani, ne glede na rezultatski zaostanek in dejstvo, da odločilno tekmo madridski Real igra pred svojimi navijači na stadionu Santiago Bernabeu.

Hrvaški reprezentant je omenil še obdobje, ko je igral v Madridu in je dejal, da je bil takrat nekajkrat del zgodbe, ko se je zasedba Reala rešila iz težav in uspešno nadaljevala svojo pot: "Takrat sem doživel kar nekaj velikih vrnitev. V eno sem bil vključen tudi sam. V sezoni 2015/16 smo v Wolfsburgu izgubili z 2:0, prišli na Bernabeu in nato zmagali s 3:0. A takih vrnitev je bilo še kar nekaj. Recimo tudi dvoboj Chelseaja proti Napoliju. Na gostovanju pri Napoliju smo izgubili 3:1, na Stamford Bridgeu pa smo se vrnili (napredovali so z izidom 5:4, op. p)."

Chelsea je sicer aktualni prvak Uefine Lige prvakov, Tuchel pa je optimist po dobri tekmi v Premier League: "Nikoli ne upravljamo svojega vložka, truda, prepričanja le po naključju. Nikoli nismo obupali in vredno je poskusiti. Če bomo na prepoznavni ravni, je možno vse. Naloga je neverjetno težka in izziv je neverjetno velik glede na okoliščine prve tekme in kje igramo ter proti komu igramo in v kateri fazi tekmovanja igramo tovrstno tekmo."

Vendar to ne pomeni, da je Nemec opustil upanje, da bo v Španiji dosegel ugoden rezultat: "Vredno je poskusiti in to je še vedno oder, kjer lahko odigraš nad pričakovanji. In v takšni luči se moramo pokazati mi. Ne bo lahko, povsem nasprotno, a hkrati je to velika izkušnja in izziv, iz tega se je treba učiti in morda je izkušnja, ki jo je treba doživeti in pokazati, kaj zmoreš."

Nemški trener lahko v Madridu računa na naslednje igralce: Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Thiago Silva, N’Golo Kante, Mateo Kovačić, Christian Pulisic, Timo Werner, Ruben Loftus-Cheek, Marcus Bettinelli, Trevoh Chalobah, Edouard Mendy, Saul Niguez, Mason Mount, Hakim Ziyech, Reece James, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz, Malang Sarr, Harvey Vale.

Chelsea je sicer izjemno uspešno opravil generalko pred današnjo tekmo Lige prvakov. V ligaškem prvenstvu so na gostovanju jezo stresli nad Southamptonom, bilo je kar 6:0, dvakrat sta se med strelce vpisala Mason Mount in Timo Werner, enkrat pa sta zadela Marcos Alonso in Kai Havertz. Chelsea je na tretjem mestu Premier League in si je tako skorajda že zagotovil mesto v Ligi prvakov za naslednjo sezono. Ima namreč osem točk prednosti pred petim Arsenalom (v Ligo prvakov vodijo prva štiri mesta).