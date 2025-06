Kraljevska zabava na Parku princev

OGLAS

PSG se je na sobotnem finalu Lige prvakov v zgodovino zapisal kot klub, ki je omenjeno tekmo dobil z največjo razliko v zadetkih. Parižani so na odmor odšli z dvema goloma prednosti, zabila sta Achraf Hakimi in Desire Doue, slednji je nato zadel še enkrat, za popolno noč v Münchnu in zmago proti Interju z rezultatom 5:0 pa sta poskrbela Hviča Kvarachelia in Senny Mayulu.

Po zgodovinski zmagi so v Franciji izbruhnili nasilni nemiri, ki so terjali dve smrtni žrtvi, skoraj 560 aretacij in več kot 190 poškodovanih, veliko navijačev pa je ostalo na ulicah vse do nedeljskega prihoda nogometašev PSG-ja. Ti so se z odprtim avtobusom zapeljali po Elizejskih poljanah, kjer jih je sprejela glasna, približno 100.000-glava množica. "Mi smo prvaki, to je Pariz," je odmevalo na eni izmed najznamenitejših avenij na svetu, v neposredni bližini katere stoji Elizejska palača.

Tam je kralje stare celine sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron: "Na veličasten in izjemen način ste osvojili Ligo prvakov. Ste prvaki, Pariz ste postavili na vrh Evrope. Na igrišču vas je bilo 11, v obliki francoske javnosti pa ste imeli še 12. igralca," je povedal Macron, nogometaši pa so nato pot nadaljevali proti njihovemu domačemu stadionu, kjer se je prava zabava šele začela.

Večer na Parku princev sta otvorila francoski zvezdnik elektronske glasbe DJ Snake in raper Niska, ki sta premierno nastopila s pesmijo, posvečeno novim evropskim klubskim prvakom.

Nato so eden po eden na igrišče prikorakali nogometaši in nekateri ostali klubski delavci, najglasnejših ovacij pa so bili deležni junak finalne tekme in najboljši mladi igralec sezone Doue, najkoristnejši igralec Lige prvakov in glavni kandidat za zlato žogo Ousmane Dembele in legendarni španski trener Luis Enrique, ki je postal šele drugi trener v zgodovini, ki je v eni sezoni osvojil trojček najpomembnejših trofej z dvema različnima kluboma.

Ousmane Dembele in Desire Doue sta bila pričakovano uvrščena tudi v najboljšo enajsterico sezone, kjer jima družbo dela še pet soigralcev – vratar Gianluigi Donnarumma, branilci Achraf Hakimi, Marquinhos in Nuno Mendes ter vezist Vitinha. Poleg omenjenih so si mesto prislužili še Alessandro Bastoni (Inter), Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal in Raphinha (oba Barcelona).

Trofejo sta na igrišče prinesla kapetan Marquinhos in predsednik kluba Naser Al-Kelaifi. "To je naš dojenček, ki je končno prišel v Pariz. Sam sem na to čakal 12 let, navijači pa še veliko dlje," je o pokalu povedal 31-letni brazilski branilec, izjemno evforičen pa je bil tudi predsednik: "Smo srečni, vzhičeni, ponosni. Ko smo videli ljudi na ulicah, je bilo to za nas nekaj neverjetnega. Sam česa takšnega v življenju še nisem občutil. A hkrati prosim ljudi, naj ostanejo mirni. Nočemo, da pride do nesreč. Slišal sem, da je nekdo umrl. To ni nogomet, to ni šport. Želimo si veselja, radosti – to je nogomet, to je šport. Naj vsi ostanejo mirni, naj ostanejo skupaj. Ta trenutek je čudovit za ljudi, tako da res ne želimo nesreč, smrti ali česa podobnega. To nismo mi, to ni šport."

