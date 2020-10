Chelsea do visoke zmage v Rusiji, PSG slavil z goloma Keana

Chelsea bi pred omejenim, a za današnje razmere kar lepim številom gledalcev v Krasnodarju lahko povedel že v 14. minuti, a je enajstmetrovko zapravil Jorginho. Ta je najprej zadel desno Safonovo vratnico, nato pa se je žoga zabila v zadnjico Safona, od slednjega pa v polje, do odbitka pa Jorginho ni uspel priti. Napako Brazilca, ki sicer igra za italijansko reprezentanco, je še pred iztekom prvega polčasa popravil Callum Hudson-Odoi, ki je podajo Kaia Havertzapretvoril v zadetek v 37. minuti tekme. A velik del krivde nosi vratar Matvej Safonov, ki mu je žoga ob povprečnem strelu Hudson-Odoia ušla v gol. Chelsea je v drugem delu dokončal začeto: drugo enajstmetrovko za modre je po igri enega od domačinov z roko v 76. minuti tekme uspešno realiziral Timo Werner, za katerega je bil to sploh prvi zadetek v Ligi prvakov v dresu Chelseaja. Pod sploh prvi gol v dresu Chelseaja se je štiri minute pozneje podpisal še Hakim Ziyech, ki se je poleti v London preselil iz Amsterdama. Maročanu je še pred lepim preigravanjem in strelom z levico asistiral strelec drugega zadetka – Werner. Piko na i je ob izteku rednega dela postavil Christian Pulisic, tudi tokrat pa se s posredovanjem ni ravno izkazal vratar Safonov.

PSG do prvih treh točk

Na drugi poznopopoldanski sredini tekmi Lige prvakov je PSG v skupini H z 2:0 premagal zasedbo Bašakšehirja, a morda malce težje od pričakovanj. Za zmago je v drugem polčasu poskrbel 20-letniMoise Kean, ki se je podpisal pod oba zadetka Parižanov v Istanbulu – prvič je zadel z glavo, drugič z levico. Obakrat je ob zadetku podal Kylian Mbappe. PSG je tako vpisal prvo zmago v tej sezoni Lige prvakov, potem ko je v prvem krogu doma izgubil z Manchester Unitedom.