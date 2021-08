'Kriv' je Messi: 'Moramo povečati kapaciteto stadiona'

Borut Pahor in Naser Al-Kelaifi

Tudi mesto Pariz podpira načrte za posodobitev stadiona, ki ima dolgo tradicijo, zadnje velike spremembe pa so bile narejene leta 1972. "Zaradi privlačnosti in pomembnosti PSG si gledalci zaslužijo bolj vabljiv stadion z več sedeži," je dejal desna roka pariške županje Emmanuel Gregroire. Predvidena je širitev s sedanjih 48.500 na 55.000 oziroma 60.000 mest; tehnično in urbanistično gledano za večjo širitev ni prostora. Za primerjavo: Stade de France v Saint-Denisu blizu Pariza lahko sprejme več kot 81.000 gledalcev.