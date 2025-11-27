Mbappe: Krize nikoli ni bilo, slačilnica je ves čas s trenerjem Alonsom

Le Mohamed Salah je pred tremi leti potreboval manj časa, da doseže hat-trick. Proti Rangersom je za takšen podvig potreboval dobrih šest minut, minuto manj od Kyliana Mbappeja, ki je dodal še en gol in bil glavni akter zmage galaktikov.
Pirejski Olympiakos je sicer sijajno odprl obračun proti madridskemu Realu in v osmi minuti povedel po golu Portugalca Chiquinha. Nato so se Madridčani "razjezili", predvsem francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je že v prvi polovici tekme med 22. in 29. minuto dosegel "hat-trick".
Mbappe je v drugem polčasu zabil še svoj četrti zadetek na tekmi, za gostitelje pa sta zadela Iranec Mehdi Taremi in Maročan Ajub El Kabi. Real je tako prekinil serijo treh tekem brez zmage, po kateri je v slačilnici nastal nemir. Še tri tedne nazaj je bilo stanje v taboru belega baleta idilično.
Prepričljivo vodstvo v La Ligi, prvo mesto v Ligi prvakov, niti debakl v mestnem derbiju (2:5) proti Atletom ni vnesel razdora v slačilnico. Nato pa so prišle še tri tekme brez zmage, Liverpool (0:1), Rayo Vallecano (0:0) in Elche (2:2) ter razkrile, da v garderobi Reala vre ...
"Moramo zaščititi trenerja, strokovni štab in tudi sebe – igralce. Rad bi, da navijači razumejo, da je slačilnica enotna. Ne glede na vse. Vsi smo v istem čolnu in plujemo v isto smer. Skupaj se trudimo napasti lovorike na vseh frontah," je za Marco razpredal prvi mož tekme v Pireju, ki je zabil vse štiri gole za Real (4:3).
"Da je Real odvisen od mojih golov? To vprašanje se mi zdi neumno," je novinarju Marce zabrusil 26-letni Francoz in odločno zanikal, da bi bil Real v krizi. "Tega nisem občutil v nobenem trenutku. Vsakič, ko Real ne zmaga, je to zgodba za širšo javnost. A tako pač je, če si član najboljšega kluba na svetu. Krize ni in je tudi ni bilo," je zaključil Mbappe.
