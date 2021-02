Kroos: Mbappe in Haaland nam proti Atalanti ne bosta prav nič pomagala

PSG je minuli teden Barcelono razbil s 4:1, Borussia Dortmund je bila prav tako v gosteh s 3:2 boljša od Seville, v torek pa je Chelsea v Bukarešti z 1:0 ugnal neprepoznavni Atletico. Tako je jasno, da so omenjeni trije španski klubi pred povratnimi tekmami v sila zahtevnem položaju. In če si bo nocoj podobnega zakuhal še Real v Bergamu, se kaj lahko zgodi najhujši španski debakel na evropski sceni po letu 2005.

"Liga prvakov se začenja zares. Vemo, kako težka tekma nas čaka, pa ne samo zato, ker imamo veliko težav s poškodbami. To bo za nas prvi finale," je na torkovi novinarski konferenci med drugim povedal nemški vezist. "So odličen nasprotnik. Igrajo lep, atraktiven nogomet. Morali bomo nadzirati potek tekme, imeti žogo čim več v svojih nogah. V napadu smo tega zagotovo sposobni, a morali bomo podobno zbrano igrati tudi v obrambi."

Kroos je dobil tudi vprašanje, s kom od dvojice Erling Haaland inKylian Mbappe bi v prihodnosti raje zaigral, na katerega pa je hudomušno odgovoril: "Z Benzemajem."Tako Mbappeja kot Haalanda se namreč v zadnjem času močno povezuje prav z madridskim Realom, 31-letnik pa meni, da so takšna namigovanja pred tako pomembnim srečanjem popolnoma nerelevantna:"Oba sta odlična nogometaša, ki bi lahko pomagala vsaki ekipi, a težava je, ker nam proti Atalanti zagotovo ne bosta."

Po napovedih bo v Bergamu veliko odvisno prav od boja na sredini igrišča, kamor bo Zidane najverjetneje poslal preizkušeno kombinacijo – Kroosa, Luko Modrića inCasemira. "V takšnih tekmah so vsi položaji pomembni. Če bomo v zvezni vrsti stali skupaj in nadzirali potek tekme, nam bo to zelo pomagalo. Ampak uspeh ne bo odvisen le od dogajanja na sredini," napoveduje svetovni prvak z Nemčijo iz leta 2014.