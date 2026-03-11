Kruta usoda Kinskyja: 'Ubil je njegovo kariero, res mi ga je žal'

Sezona Tottenhama se počasi in mučno spreminja iz slabe v katastrofalno. V angleškem prvenstvu Londončanom resno grozi izpad iz lige, poraz proti Atleticu pa ne bi mogel biti bolj boleč. Novi trener Igor Tudor je starega Thomasa Franka zamenjal na valentinovo, a njegova romanca s Tottenhamom se spreminja v propadlo zvezo, v kateri ni nihče zadovoljen.

Hrvat je izgubil vse štiri tekme na čelu Tottenhama, ki je na teh obračunih prejel kar 14 golov. To je bil šesti zaporedni poraz Londončanov. Skratka, situacija bi težko bila slabša, a zdi se, da bo. Že v nedeljo Tottenham čaka obračun v domačem prvenstvu z Liverpoolom, naslednji teden sledi povratni obračun z Atleticom, nedeljo za tem v London prihaja neposredni tekmec za obstanek v ligi Nottingham Forest. Tudor je že pred obračunom z Atleticom imel več kot dovolj težav, po sinočnji predstavi njegovih varovancev pa pritisk nanj ne bi mogel biti večji.

Čeh debitiral, 17 minut pozneje odšel v slačilnico

Antonin Kinsky je v Tottenham prestopil pred sezono 2024/25, v svoji prvi sezoni v Londonu pa je zaigral na šestih tekmah v Premier League in štirih pokalnih obračunih. V tej sezoni je pred obračunom z Atleticom zaigral zgolj na dveh tekmah v ligaškem pokalu. Proti Doncastru je ostal nepremagan, proti Newcastlu pa je prejel dva gola. Nato ga je Tudor presenetil in zagotovo tudi razveselil z novico, da bo v Ligi prvakov debitiral v osmini finala.

Pred tekmo je uradni profil njegovega kluba na družbenih omrežjih obeležil njegov debi v najmočnejšem klubskem tekmovanju, po tekmi pa so komentarji pod to objavo neusmiljeni in za Čeha zagotovo zelo boleči. Že v šesti minuti tekme je Marcos Llorente neusmiljeno kaznoval njegovo napako, sedem minut pozneje ga je Antoine Griezmann premagal po napaki njegovih soigralcev, v 15. minuti pa je sledil še en udarec. Čeh je želel žogo podati soigralcu, a ni ga ubogala in njegovo drugo veliko napako na tekmi je kaznoval odlični Julian Alvarez. Kinsky je obležal na tleh, z glavo v rokah. Nato je dvignil pogled in videl četrtega sodnika, ki je naznanil prihod sicer prvega vratarja moštva Vicaria.

Odziv Tudorja pod drobnogledom

Tudor je pred Tottenhamom vodil Juventus, Lazio, Marseille, Hajduk, Udinese in številne druge velike klube, a česa takega po lastnih besedah še ni doživel. "Trener sem že 15 let in tega še nikoli nisem storil, vendar je bilo to potrebno, da sem zaščitil fanta in ekipo. Bila je neverjetna situacija," je po tekmi o odločitvi, da Kinskyja zamenja že v 17. minuti, dejal nekdanji hrvaški reprezentant.

Zakaj se je odločil Kinskyja poslati v akcijo na tako pomembni tekmi? "Pred tekmo je bila to prava odločitev, saj je bil Vicario pod pritiskom, Toni pa je zelo dober vratar. Po tem, kar se je zgodilo, je seveda lahko reči, da to ni bila prava odločitev. Na žalost so se na pomembni tekmi zgodile velike napake. V tem trenutku, ko smo ranljivi, ko smo šibki, je bilo to preveč za nas," je svojo odločitev poskušal upravičiti Tudor. O svojem varovancu pa je dodal: "Toni je bil žalosten, opravičil se je ekipi. Je pameten fant in dober vratar. Ekipa je z njim. Tudi jaz. On razume."

Nekdanji vratarji krivijo Tudorja

Ko je Kinsky zapustil zelenico, mu Tudor ni posvečal veliko pozornosti, s čimer nekdanji nogometaši na otoku niso zadovoljni. "Nerad se naglo odzivam, saj ne poznam vseh dejstev. A dejstvo, da ga je zamenjal v taki situaciji, potem ko ga je on postavil v prvo postavo ... Mlad je, star je le 22 let, ni še moški, ničesar ni storil zato, da bi škodoval Tottenhamu. Imel je nekaj slabih trenutkov, ampak poslati ga z igrišča v taki situaciji in se nato sploh ne ozirati nanj? Vsi njegovi soigralci čutijo njegovo bolečino in ne vedo, kaj storiti. Kako je to dobro zanj? Videl sem, kako je bilo njegovim soigralcem na klopi. Mislili so si: 'Ne skrbi, tu smo zate.' To je človeški odziv. Če tega nisi pripravljen pokazati, se tu začnejo težave," je o potezah Tudorja dejal nekdanji vratar Manchester Cityja Joe Hart.

Steve McManaman, nekdanji nogometaš Liverpoola in Real Madrida, se je strinjal s Hartom in dodal, da Tudor "ne bi mogel biti bolj hladen".

'Res, res mi ga je žal'

Legendarni nekdanji danski vratar, ki je dolga leta igral v Manchester Unitedu, je krivca za dogodke v Madridu iskal pri trenerju, ne vratarju. "Dal ga je med vratnice. Jasno je, da je moštvo zaradi njega imelo malo možnosti za zmago, čeprav Tottenham ne bi mogel zmagati, saj je bila njihova predstava grozna. Igor Tudor ga je zamenjal po 15 minutah in do konca svoje kariere bo čutil posledice tega. To bo trenutek, ki se ga bodo vsi v nogometu spomnili, vsakič, ko bodo slišali njegovo ime. Kot trener si sprejel odločitev. Ja, ni vam šlo dobro, zaostajali ste 3:0 in to moštvo se nikoli ne bi vrnilo po takem zaostanku. Moral bi ga pustiti v igri, vsaj do polčasa," je svoje mnenje o potezah Tudorja delil Schmeichel.

Danec je zelo pesimističen o prihodnosti Čeha. "Po mojem mnenju je absolutno ubil njegovo kariero. Veliko bo potrebno, da to preboli."

