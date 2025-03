Kvaratskhelia: Naša možnost za napredovanje je 50-odstotna

'Gruzijski Maradona' Khvicha Kvaratskhelia je poleti za 70 milijonov evrov okrepil PSG in za nove delodajalce zaenkrat na 31 tekmah zabil (le) sedem golov, od tega le enega v Ligi prvakov, zato se nekateri ljubitelju nogometa že sprašujejo o njegovem učinku.

"Pri PSG-ju se počutim dobro. Zaradi pomoči vseh soigralcev in trenerskega štaba sem se hitro prilagodil na novo moštvo. Trdo delam in mislim, da lahko igram še bolje, zato še naprej trdo delam, da bi se izboljšal. Sem napadalec, zato rad igram blizu nasprotnikovega, a verjemite, da bom igral tam, kjer me bo trener prosil, da naj igra, in tudi v obrambi dajem vse od sebe," na to odgovarja 'Kvaradona', ki se zaveda, kako pomembna tekma je pred njim in soigralci: "To bo najpomembnejša tekma sezone, saj gre za prestižno Ligo prvakov. Naš cilj je se je uvrstiti v četrtfinale in iti do konca. Poleg tega ima Liverpool prednost, zato bo torkova tekma za nas res najpomembnejša v sezoni."