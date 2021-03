Pri Gazzetti se sprašujejo: Je Ronaldo že odigral zadnjo evropsko tekmo za Juve?

Na Apeninskem polotoku še vedno odmeva nova boleča evropska zaušnica, ki jo je Juventusu zadal Porto. Stara dama v treh sezonah, odkar zanjo nastopa Cristiano Ronaldo, v Ligi prvakov ni prišla dlje od četrtine finala. Tudi zato so se med tamkajšnjimi mediji že začela namigovanja, da je sloviti Portugalec, ki je bil sicer najslabše ocenjeni posameznik torkove tekme, že odigral zadnjo evropsko tekmo v dresu Torinčanov.

"Tri od treh. Misija, kako priti do evropske lovorike, se je ponesrečila. Po dveh sezonah v vlogi odrešenika je tudi Cristiano Ronaldo tokrat razočaral. Živčen in nenatančen. Je bila to zanj zadnja tekma Lige prvakov z Juventusom?" so se ob skromni oceni 4,5 – najslabši izmed vseh, ki so v Torinu dobili priložnost – spraševali pri priznanem italijanskem športnem dnevnikuLa Gazzetta dello Sport. "Ajax, Lyon in sedaj še Porto: Ronaldo očitno ni dovolj, za Juventus sama razočaranja," se je glasil eden od naslovov v sredini tiskani izdaji najbolj branega italijanskega športnega časopisa. Ronaldo, ki je v Juventus prišel z jasnim ciljem – da nadaljuje svojo prevlado v Ligi prvakov, se je znova uštel. Za razliko od prvih dveh sezon je bil v letošnji zelo slabo razpoložen, celo tako, da so pri Gazzetti zapisali, da takšnega Portugalca sploh še nismo videli.

Trener Porta Sergio Conceicao je dobil oceno 6,5, njegov nasprotnik na klopi Juventusa Andrea Pirlo pa 5.

Pri Juventusu je bil sicer najbolje ocenjen strelec dveh zadetkov Federico Chiesa, ki je dobil osmico."Najprej prvi zadetek, nato še drugi, lepši. Ima nekaj v sebi, nemogoče ga je bilo pokrivati. Škoda le, da to ni bilo dovolj," so ob tem dodali pri Gazzetti. Na drugi strani sta najboljšo oceno pri gostih dobilaSergio Oliveira, strelec odločilnega zadetka za 2:2 s prostega strela, in pa zimzeleni centralni branilec Pepe, ki se je izkazal z nekaj odločilnimi posredovanji (oba 7,5). Nekdanji osrednji branilec Real Madrida si je prislužil prav posebno pohvalo:"Oliveria je ustvarjal, Pepe pa je obrambo Porta držal pokonci s predstavo, ki bi si zaslužila veliko začetnico. V nekaterih trenutkih je bil sam proti vsem. Še vedno je vrhunski branilec."

