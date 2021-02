La Gazzetta: Uefa za 2024 pripravlja spremembo formata Lige prvakov

Kot poročaLa Gazzetta dello Sport, bi moral nove načrte na aprilskem zasedanju potrditi Uefin izvršni komite. Če bo do sprememb zares prišlo, nas od leta 2024 dalje čaka občutno spremenjena Liga prvakov. Po novem naj bi se vanjo uvrstilo 36 (in ne več 32, kot to velja sedaj, op. a.) klubov, vsak pa bo v skupinskem delu odigral po deset tekem.

Nasprotno z nekaterimi napovedmi si bodo morali klubi nastopanje še naprej priigrati skozi uspehe v domačem prvenstvu, zagotovljeno mesto med elito pa bo imel zgolj zmagovalec prejšnje izvedbe Lige prvakov. V skupinskem delu bodo klubi razporejeni v enega od štirih kakovostnih bobnov, kateri kriteriji bodo organizatorjem pomagali pri določanju skupin, pa sicer še ni povsem jasno.

Klube nato čaka točno določeno število obračunov z moštvi iz vsakega bobna. La Gazzettaje kot primer navedla možen razpored za ekipe iz prvega kakovostnega nivoja, ki naj bi jih čakali trije obračuni z moštvi iz skupine 2, trije z moštvi iz skupine 3 in dva spopada z najnižje uvrščenimi ekipami, torej iz bobna 4.

Uefa sicer novice še ni potrdila, tako da gre še naprej zgolj za namigovanja, ki pa so vse glasnejša. Zelo podoben scenarij je namreč že decembra objavil tudi angleškiTimes.Potrditev, ali bo do sprememb zares prišlo, pa naj bi dobili v kratkem.