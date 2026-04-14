Lahko Barca na čelu s samozavestnim Yamalom uprizori preobrat v Madridu?

Še šestič v sezoni si bosta nasproti stala Atletico in Barcelona, obe ekipi v Madridu lovita vstopnico za polfinale prestižne Lige prvakov. Veliko boljšo popotnico so si na prvi tekmi priigrali Atleti, ki so v katalonski prestolnici s pragmatično igro in kančkom sreče prišli do presenetljive zmage z 2:0. Za nameček je bil ob koncu prvega polčasa izključen prvi osrednji branilec Blaugrane Pau Cubarsi. Varovanci Diega Simeoneja se na Camp Nou odpravljajo z dobrim izkupičkom, da si prvič po letu 2017 zagotovijo mesto med najboljše štiri ekipe evropske elite.

Hansi Flick se skupaj z igralci ne boji izziva, ki ga predstavlja polna Wanda Metropolitano in za Barco v Evropi vedno neugoden Atletico. Colchonerosi so Blaugrano iz četrtfinala izločili že v sezonah 2013/14 in 2015/16, ko so v nadaljevanju prišli do finala, a je bil obakrat boljši njihov mestni tekmec Real. Atleti imajo letos morda še zadnjo priložnost, da pod taktirko legendarnega argentinskega stratega pridejo do tako želene evropske slave, ki je še edini vrh, ki ga Simeone v španski prestolnici ni uspel osvojiti.

Eden najpomembnejših igralcev domače zasedbe bo njegov sin Guiliano Simeone, ki je že dve sezoni standarden član prve zasedbe. 23-letni Argentinec je na prvi tekmi poskrbel za izključitev Cubarsija, ki je služila kot velika prelomnica in po kateri je prosti strel mojstrsko izkoristil njegov rojak Julian Alvarez. Poleg rdečega kartona mladega branilca so se pri Barceloni obregnili ob še eno odločitev glavnega sodnika Istvana Kovacsa, ki v drugem polčasu ni pokazal na belo piko. Gostujoči vratar Juan Musso je z nogo žogo potisnil do branilca Marca Pubilla, ki njegove poteze ni smatral kot izvajanje in je okroglo usnje prijel z roko.

Katalonci so seveda zahtevali najstrožjo kazen zaradi igre z roko, a romunski delilec pravice ni ugodil moledovanju petkratnih evropskih prvakov in igra se je nadaljevala: "Gre za očitno enajstmetrovko, bodimo iskreni. Zakaj imamo VAR, če ga ne uporabljamo ob takih situacijah?" je bil po tekmi zgrožen Flick, ki se ni strinjal niti z izključitvijo Cubarsija: "Ne vem, ali je bil dotik Paua dovolj za rdeči karton, poleg tega je imel igralec Atletica žogo za hrbtom in ne bi šel v čisto priložnost." Barcelona je podala pritožbo na sojenje, ki pa ji vodilni možje pri krovni organizaciji UEFE niso ugodili, češ da je ne morejo sprejeti zaradi pomanjkanja razlogov.

V gostujočem taboru bodo morali odmisliti domnevne sporne sodniške odločitve in se osredotočiti na misijo remontada, če želijo napredovati v polfinale. Pri Blaugrani bodo znova najbolj računali na nevarnega Lamina Yamala, ki je na prvem srečanju bolj kot ne sam vlekel katalonski napadalni voz. Čudežni 18-letnik je pred povratno tekmo v svojem samozavestnem slogu napovedal napad na povratek: "Igrati moramo intenzivno, a ne smemo izgubiti svojega sloga igre. Ne smemo misliti, da je preobrat čudež. Resda zaostajamo za dva gola, ampak igrati moramo tako, kot znamo. Počutim se odlično, zares sem nestrpen in motiviran. Upam, da bom lahko naredil razliko, da mi bo 'Cholo' Simeone naredil uslugo in me postavil ena na ena proti kateremu od svojih igralcev."

