Lahko Barca na čelu s samozavestnim Yamalom uprizori preobrat v Madridu?

Madrid, 14. 04. 2026 18.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Fc Barcelona

Pred nami so prve povratne tekme četrtfinala Lige prvakov. Na Wandi Metropolitano se bosta udarila madridski Atletico in Barcelona. Colchonerosi branijo prednost dveh zadetkov s prve tekme, ko so v Kataloniji presenetili Blaugrano. Varovanci Hansija Flicka se kljub težki nalogi ne bojijo tekmeca in ciljajo na t. i. remontado. Tekmo si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO, naš gost v studiu bo Dejan Grabić, začnemo ob 20.30.

UEFA LP: Atletico Madrid - Barcelona
FOTO: VOYO

Še šestič v sezoni si bosta nasproti stala Atletico in Barcelona, obe ekipi v Madridu lovita vstopnico za polfinale prestižne Lige prvakov. Veliko boljšo popotnico so si na prvi tekmi priigrali Atleti, ki so v katalonski prestolnici s pragmatično igro in kančkom sreče prišli do presenetljive zmage z 2:0. Za nameček je bil ob koncu prvega polčasa izključen prvi osrednji branilec Blaugrane Pau Cubarsi. Varovanci Diega Simeoneja se na Camp Nou odpravljajo z dobrim izkupičkom, da si prvič po letu 2017 zagotovijo mesto med najboljše štiri ekipe evropske elite.

Preberi še Odločni Katalonci verjamejo v preobrat: Vse bomo dali za ta grb

Hansi Flick se skupaj z igralci ne boji izziva, ki ga predstavlja polna Wanda Metropolitano in za Barco v Evropi vedno neugoden Atletico. Colchonerosi so Blaugrano iz četrtfinala izločili že v sezonah 2013/14 in 2015/16, ko so v nadaljevanju prišli do finala, a je bil obakrat boljši njihov mestni tekmec Real. Atleti imajo letos morda še zadnjo priložnost, da pod taktirko legendarnega argentinskega stratega pridejo do tako želene evropske slave, ki je še edini vrh, ki ga Simeone v španski prestolnici ni uspel osvojiti.

Eden najpomembnejših igralcev domače zasedbe bo njegov sin Guiliano Simeone, ki je že dve sezoni standarden član prve zasedbe. 23-letni Argentinec je na prvi tekmi poskrbel za izključitev Cubarsija, ki je služila kot velika prelomnica in po kateri je prosti strel mojstrsko izkoristil njegov rojak Julian Alvarez. Poleg rdečega kartona mladega branilca so se pri Barceloni obregnili ob še eno odločitev glavnega sodnika Istvana Kovacsa, ki v drugem polčasu ni pokazal na belo piko. Gostujoči vratar Juan Musso je z nogo žogo potisnil do branilca Marca Pubilla, ki njegove poteze ni smatral kot izvajanje in je okroglo usnje prijel z roko.

Hansi Flick
FOTO: Profimedia

Katalonci so seveda zahtevali najstrožjo kazen zaradi igre z roko, a romunski delilec pravice ni ugodil moledovanju petkratnih evropskih prvakov in igra se je nadaljevala: "Gre za očitno enajstmetrovko, bodimo iskreni. Zakaj imamo VAR, če ga ne uporabljamo ob takih situacijah?" je bil po tekmi zgrožen Flick, ki se ni strinjal niti z izključitvijo Cubarsija: "Ne vem, ali je bil dotik Paua dovolj za rdeči karton, poleg tega je imel igralec Atletica žogo za hrbtom in ne bi šel v čisto priložnost." Barcelona je podala pritožbo na sojenje, ki pa ji vodilni možje pri krovni organizaciji UEFE niso ugodili, češ da je ne morejo sprejeti zaradi pomanjkanja razlogov.

Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

V gostujočem taboru bodo morali odmisliti domnevne sporne sodniške odločitve in se osredotočiti na misijo remontada, če želijo napredovati v polfinale. Pri Blaugrani bodo znova najbolj računali na nevarnega Lamina Yamala, ki je na prvem srečanju bolj kot ne sam vlekel katalonski napadalni voz. Čudežni 18-letnik je pred povratno tekmo v svojem samozavestnem slogu napovedal napad na povratek: "Igrati moramo intenzivno, a ne smemo izgubiti svojega sloga igre. Ne smemo misliti, da je preobrat čudež. Resda zaostajamo za dva gola, ampak igrati moramo tako, kot znamo. Počutim se odlično, zares sem nestrpen in motiviran. Upam, da bom lahko naredil razliko, da mi bo 'Cholo' Simeone naredil uslugo in me postavil ena na ena proti kateremu od svojih igralcev."

Andraž Hočevar in Dejan Grabić
FOTO: Damjan Žibert

Kot vedno smo za vas tudi tokrat pred tekmo pripravili bogat studijski del, v katerem boste izvedeli marsikatero zanimivo podrobnost o nocojšnjem srečanju. Našemu voditelju Andražu Hočevarju bo družbo delal nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije in nogometni strokovnjak Dejan Grabić. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

liga prvakov barcelona atletico četrtfinale povratna tekma flick yamal

V taboru galaktikov je vedno kaj 'narobe': brez Asencija v Münchnu, v ozadju spor z Arbeloo

bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641