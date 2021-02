Lahko Barcelona pripravi podoben čudež kot leta 2017?

Katalonci so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov doma proti Paris Saint-Germainu ob šovu Kayliana Mbappeja razpadli. Petkratne evropske prvake je na stadionu Camp Nou PSG ponižal s 4:1. Edini gol za Barcelono je v 27. minuti z enajstih metrov dosegel Lionel Messi. Pri Parižanih pa je blestel izjemni Kylian Mbappé, ki je dosegel 'hat trick' in s tem še poglobil krizo, v kateri je že nekaj časa Barcelona. Sledi še ena poslastica, in sicer Porto bo poskušal premagati neustavljivega Cristiana Ronalda.

