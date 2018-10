Lahko bi zabijal za Barco, toda Icardi na Camp Nou prihaja kot 'sovražnik'

Nogometne sposobnosti Maura Icardija nikoli niso bile sporne. Kdo ve, v katero smer bi se obrnila njegova kariera, če bi se med letoma 2008 in 2011 uspel dokazati v Barceloni , kamor je prišel po tem, ko se je nogometno izobrazil na Kanarskih otokih. Argentinčeva družina se je v iskanju boljše prihodnosti namreč ustalila na skrajno zahodnem španskem otoškem ozemlju, Icardi pa je v vrstah Vecindaria blestel v tamkajšnjih mladinskih ligah, kjer je vodil številne bitke s kasnejšim članom madridskega Reala in rojenim otočanom Jesejem Rodriguezom .

Januarja 2011, ko Ibrahimovića že ni bilo več v klubu, so Katalonci sprva posodili in nato prodali Icardija genovski Sampdorii za manj kot pol milijona evrov. Nikoli ne bomo vedeli, kakšna napaka je to bila, toda zdaj 25-letni Argentinec je po prestopu v milanski Inter že nekaj sezon prva violina črno-modrih, odločil je tudi zadnji derbi z AC Milanom (1:0) in v minulem letu odločilno vplival, da se je milanska "kača" vrnila v skupinski del Lige prvakov.

ICARDI

Spor Lopez-Icardi z Messijevim pridihom

V sredo, prenos bo na Kanalu Ain VOYO, ga skupaj z Ljubljančanom Samirjem Handanovićem v vratih črno-modrih čaka ena od tekem kariere na Camp Nouu, ki nikoli ni postal njegov dom, čeprav je s tribun spremljal marsikatero tekmo članov, v La Masii le streljaj od katalonskega nogometnega svetišča pa je pilil svoje nogometne veščine.

Žal na zelenici ne bomo videli njegovega slovitega rojaka Lionela Messija, ki se je tik pred tekmo na zadnji ligaški preizkušnji Barce poškodoval. Njun dvoboj bi bil še kako zanimiv, saj je bil v zadnjih letih bojda ravno Messi glavna "ovira" Icardiju pred prebojem v argentinsko člansko izbrano vrsto. Ni ga bilo niti na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, vse pa izvira iz njegovega odmevnega "spora" z nekdanjim napadalcem Barcelone Maxijem Lopezom.

Mafijci so Lopezu ponujali 'uslugo'

Z devet let starejšim Lopezom je Icardi že v katalonski prestolnici stkal tesno prijateljstvo, nato pa mu speljal partnerko Wando Naro in proti sebi obrnil tudi legendarnega Diega Maradono. Ta ga je ostro kritiziral v javnosti, v zadnjem času pa na plan prihajajo tudi govorice, da je imel (nekoč) spolne odnose z Wando tudi veliki Diego. Nara in Icardi sta si kljub ne ravno okusni zgodbi in umazanem ločitvenem postopku (vključuje tudi borbo za skrbništvo nad tremi otroki) z veseljem izkazovala ljubezen v javnosti, Lopez pa Icardiju nikoli več ni stisnil roke, potem ko sta se še nekajkrat pomerila v Serie A. Ker je Messi dober prijatelj z Lopezom, naj bi uporabil svoj vpliv in se tako "maščeval" someščanu iz revolucionarnega Rosaria.

Poljub slovitega para po velikem milanskem derbiju: