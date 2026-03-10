Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Lahko čudežni Yamal Barceloni prinese ključno zmago proti Newcastlu?

Newcastle, 10. 03. 2026 17.41 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Albacete - Barcelona

Osmina finala prestižne Lige prvakov se bo začela v Carigradu, kjer Galatasaray gosti Liverpool, pred nami pa je tekma večera med Newcastlom in Barcelono. Na St James' Parku se bosta ekipi udarili že drugič v letošnji sezoni elitnega evropskega tekmovanja. Katalonci se na sever Anglije odpravljajo v vlogi favorita, k temu veliko pripomore odlična forma čudežnega dečka Lamina Yamala, a tudi Newcastle bo imel doma svojo računico. Skupaj z vami bosta tekmo na Kanalu A in VOYO pospremila naša novinarka Sanja Modrić in strokovni gost Andrej Razdrh, s prenosom začnemo ob 20.30.

UEFA LP: Newcastle - Barcelona
UEFA LP: Newcastle - Barcelona
FOTO: VOYO

Katalonci so na prvi medsebojni tekmi v letošnji sezoni Lige prvakov slavili z rezultatom 1:2. Oba gola je za Blaugrano dosegel Anglež Marcus Rashford, čigar prisotnost danes je ena izmed perečih tem v katalonskem taboru. "Rashford je imel na začetku leta težave s poškodbami, zdaj si je opomogel in je pripravljen na igranje. Ne vemo še, ali bo začel, to je odločitev, ki jo moramo še sprejeti," je o zdravstvenem stanju 27-letnika povedal nemški strateg na gostujoči klopi Hansi Flick.

Nobenega dvoma pa ni o tem, kdo bo začel na položaju desnega krilnega napadalca. Tam že dve leti kraljuje mladi Lamine Yamal, ki na St James' Park prihaja v odlični formi. Na zadnjih dveh ligaških tekmah je dosegel štiri zadetke, proti Villarrealu je vpisal tudi svoj prvi karierni 'hat-trick', proti Athleticu iz Bilbaa pa je svoji ekipi ključne tri točke prinesel z izjemnim golom v slogu največjega v zgodovini Blaugrane Lionela Messija.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

Svojega argentinskega predhodnika je po številkah v prvih treh letih že presegel, ob tem pa je vredno poudariti dejstvo, da Yamal v trenutni ekipi nosi bistveno večjo vlogo, kot jo je pred dobrimi 20 leti nosil Messi. Že v lanski sezoni so mu odlične predstave prinesle drugo mesto v glasovanju za dobitnika zlate žoge, letos pa se zdi, da tempo zgolj še stopnjuje. Lani mu je marsikdo očital, da za svoj neomajni talent ne dosega dovolj zadetkov, v španskem prvenstvu se je ustavil pri skromnih devetih. V sezoni 2025/26 pa je 18-letnik bistveno bolj strelsko razpoložen, v španski La Ligi je s 14 goli na tretjem mestu lestvice strelcev, z devetimi podajami pa kraljuje na lestvici asistentov.

Newcastle bo katalonskega čudežnega dečka lahko zaustavil zgolj z izredno dobro postavljeno in organizirano zadnjo linijo, pri tem pa veliko pomagajo tudi domači navijači. Atmosfera na St James' Parku je nogometni javnosti dobro poznana, srake pa je do velikih skalpov ponesla tudi v letošnji sezoni, na severu Anglije je padel tudi eden glavnih favoritov za osvojitev angleškega prvenstva Manchester City.

Nekdo, ki dobro pozna nogometni utrip Newcastla, je zagotovo nekdanji slovenski reprezentant Haris Vučkić, ki je edini Slovenec, ki je oblekel kultni črno-beli dres. Vučkić se je srakam pridružil pri rosnih 16 letih, ko je veljal za največjega talenta slovenskega nogometa. Sprva je zaigral za njihovo akademijo, sčasoma pa je debitiral tudi v prvi ekipi, v črno-belem dresu je zbral sedem nastopov. Njegovo kariero so zaznamovale težave s poškodbami, ki so mu preprečile, da bi izkoristil svoj neomajni potencial. V svojih nekaj letih v mestu ob reki Tyne je dobro spoznal, kaj nogomet tam pomeni: "Ko se v Newcastlu rodi otrok, takoj dobi dres in postane navijač kluba. Stadion je vedno razprodan, 55 tisoč duš vseh 90 minut podpira svoje ljubljence. Od igralcev zahtevajo, da dajo vse od sebe, manj ne sprejmejo," je o vzdušju, ki vlada na St James' Parku, povedal Vučkić.

Newcastle - Barcelona
Newcastle - Barcelona
FOTO: Sofascore.com

Na vprašanje, ali srake pred domačimi navijači lahko uprizorijo veliko presenečenje, bomo dobili odgovor po tekmi, ki se bo začela ob 21.00. Spremljali jo boste lahko na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30, v studijskem delu bo naša Sanja Modrić gostila strokovnega gosta Andreja Razdrha.

liga prvakov newcastle barcelona haris vučkić lamine yamal

Strateg Barcelone pomagal rešiti mladega objokanega navijača

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564