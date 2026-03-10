Lahko čudežni Yamal Barceloni prinese ključno zmago proti Newcastlu?

UEFA LP: Newcastle - Barcelona FOTO: VOYO

Katalonci so na prvi medsebojni tekmi v letošnji sezoni Lige prvakov slavili z rezultatom 1:2. Oba gola je za Blaugrano dosegel Anglež Marcus Rashford, čigar prisotnost danes je ena izmed perečih tem v katalonskem taboru. "Rashford je imel na začetku leta težave s poškodbami, zdaj si je opomogel in je pripravljen na igranje. Ne vemo še, ali bo začel, to je odločitev, ki jo moramo še sprejeti," je o zdravstvenem stanju 27-letnika povedal nemški strateg na gostujoči klopi Hansi Flick. Nobenega dvoma pa ni o tem, kdo bo začel na položaju desnega krilnega napadalca. Tam že dve leti kraljuje mladi Lamine Yamal, ki na St James' Park prihaja v odlični formi. Na zadnjih dveh ligaških tekmah je dosegel štiri zadetke, proti Villarrealu je vpisal tudi svoj prvi karierni 'hat-trick', proti Athleticu iz Bilbaa pa je svoji ekipi ključne tri točke prinesel z izjemnim golom v slogu največjega v zgodovini Blaugrane Lionela Messija.

Lamine Yamal FOTO: AP

Svojega argentinskega predhodnika je po številkah v prvih treh letih že presegel, ob tem pa je vredno poudariti dejstvo, da Yamal v trenutni ekipi nosi bistveno večjo vlogo, kot jo je pred dobrimi 20 leti nosil Messi. Že v lanski sezoni so mu odlične predstave prinesle drugo mesto v glasovanju za dobitnika zlate žoge, letos pa se zdi, da tempo zgolj še stopnjuje. Lani mu je marsikdo očital, da za svoj neomajni talent ne dosega dovolj zadetkov, v španskem prvenstvu se je ustavil pri skromnih devetih. V sezoni 2025/26 pa je 18-letnik bistveno bolj strelsko razpoložen, v španski La Ligi je s 14 goli na tretjem mestu lestvice strelcev, z devetimi podajami pa kraljuje na lestvici asistentov.

Newcastle bo katalonskega čudežnega dečka lahko zaustavil zgolj z izredno dobro postavljeno in organizirano zadnjo linijo, pri tem pa veliko pomagajo tudi domači navijači. Atmosfera na St James' Parku je nogometni javnosti dobro poznana, srake pa je do velikih skalpov ponesla tudi v letošnji sezoni, na severu Anglije je padel tudi eden glavnih favoritov za osvojitev angleškega prvenstva Manchester City. Nekdo, ki dobro pozna nogometni utrip Newcastla, je zagotovo nekdanji slovenski reprezentant Haris Vučkić, ki je edini Slovenec, ki je oblekel kultni črno-beli dres. Vučkić se je srakam pridružil pri rosnih 16 letih, ko je veljal za največjega talenta slovenskega nogometa. Sprva je zaigral za njihovo akademijo, sčasoma pa je debitiral tudi v prvi ekipi, v črno-belem dresu je zbral sedem nastopov. Njegovo kariero so zaznamovale težave s poškodbami, ki so mu preprečile, da bi izkoristil svoj neomajni potencial. V svojih nekaj letih v mestu ob reki Tyne je dobro spoznal, kaj nogomet tam pomeni: "Ko se v Newcastlu rodi otrok, takoj dobi dres in postane navijač kluba. Stadion je vedno razprodan, 55 tisoč duš vseh 90 minut podpira svoje ljubljence. Od igralcev zahtevajo, da dajo vse od sebe, manj ne sprejmejo," je o vzdušju, ki vlada na St James' Parku, povedal Vučkić.

Newcastle - Barcelona FOTO: Sofascore.com