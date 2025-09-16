Svetli način
Liga prvakov

Lahko Marseille preseneti madridski Real na uvodu nove evropske sezone?

Madrid, 16. 09. 2025 18.08 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , M.J.
Komentarji
3

Madridski Real bo novo evropsko sezono v elitni Ligi prvakov pričel z dvobojem proti Marseillu. Madridčani v letošnji sezoni pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa še ne poznajo poraza, prvo rano pa jim bodo skušali zadati francoski podprvaki z juga Francije. Prenos na Kanalu A in VOYO - studijski del se prične ob 20.30, ko bo Sanji Modrić družbo delal selektor mlade slovenske reprezentance Andrej Razdrh.

Manj kot štiri mesece po tem, ko je Paris Saint-Germain osvojil svoj prvi naslov v Ligi prvakov z zmago proti Interju, je tu že nova, sezona 2025/26. Uvodni nogometni večer ponuja obračun španskega Reala in francoskega Marseilla.

Preberi še Vseh 36 ekip Lige prvakov pred začetkom nove sezone

Madridčani veljajo za favorite, a Marseille bo naredil vse, da preseneti na stadionu Santiago Bernabeu. V taboru Reala se zavedajo vloge favorita, ne samo proti Francozom, pač pa na vsaki tekmi in vse do konca sezone v Ligi prvakov, ko želijo galaktiki še 16 v zrak dvigniti najbolj čislano lovoriko v klubskem nogometu.

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: AP

"Vedno je zahtevno startati. Čeprav smo favoriti in od tega ne bežimo, pa nas gotovo čaka zahtevno delo. Tekmec bo gotovo maksimalno motoviran. Mi pa smo tu, da mu hitro spodrežemo krila," je pred tekmo dejal trener madridskega Reala Xabi Alonso.

Na drugi strani četa, ki jo vodi Italijan Roberto De Zerbi, v tekmo vstopa sproščeno, brez resnejšega pritiska. "Radi rečemo, da je takšne tekme najlažje igrati. Ničesar ne moremo izgubiti, lahko pa veliko pridobimo. Glede motiva seveda ne bo nikakršnih težav. Iz večih zornih kotov. Gostovati na Santiagu in to še v Ligi prvakov je nekaj, kar nas mora preprosto voditi po igrišču. Mislim, da bodo fantje leteli, toda v isti sapi moramo biti tudi previdni, zelo disciplinirani , saj ima tekmec kopico izvrstnih posameznikov, ki ti lahko hitro naredijo "škodo"," je bil za L'Equipe slikovit Italijan na klopi Francozov.

Real in Marseille sta se doslej med elito pomerila štirikrat, vselej pa so bili uspešnejši Španci, ki so zadnjo zmago proti Marseillu vknjižili septembra 2009. Takrat je za zmago kraljevega kluba dvakrat v polno zadel Cristiano Ronaldo, enkrat pa Kaka

UEFA LP: Real Madrid - Marseille
UEFA LP: Real Madrid - Marseille FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov
KOMENTARJI (3)

cripstoned
16. 09. 2025 18.50
+1
Edini problem ki ga ima real je to da je najboljsi klub vseh casov in vsaka ekipa ki pride na sveti gral stadiona ima samo eno zeljo in ta je da zmagajo real madrid na domacem stadionu ne glede na ceno...vsaka ekipa se na tem terenu hoce dokazati in dati svoj maximum ker vedo da visje od zmage proti realu na domacem terenu pac ne gre...sploh taksne ekipe ki o naslovu lige prvakov lahko samo sanjajo...in marsejl je definitvno ena od teh ekip...v kolikor bo real na nivoju 4 tekem v laligi pa mislim da bo vsega konec ze po 1.polcasu...mbappe hatrick?? Zakaj pa ne..
Nejc Lola
16. 09. 2025 18.25
+0
Real doma ne popušča… Marseille lahko sanja, ampak resnica je jasna: na Bernabeuju se bo začela nova pot do 16. naslova. Hala Madrid!
cripstoned
16. 09. 2025 18.52
Res je da real madrid lovi 16☆ ampak sam osebno bi raje pocakal so cetrtfinala z napovedmi o naslovu...verjamem da je za nas sezona ali dve brez naslova lige prvakov veliik neuspeh ampak vseeno...tekmo po tekmo...
