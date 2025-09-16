Lahko Marseille preseneti madridski Real na uvodu nove evropske sezone?

Manj kot štiri mesece po tem, ko je Paris Saint-Germain osvojil svoj prvi naslov v Ligi prvakov z zmago proti Interju, je tu že nova, sezona 2025/26. Uvodni nogometni večer ponuja obračun španskega Reala in francoskega Marseilla.

Madridčani veljajo za favorite, a Marseille bo naredil vse, da preseneti na stadionu Santiago Bernabeu. V taboru Reala se zavedajo vloge favorita, ne samo proti Francozom, pač pa na vsaki tekmi in vse do konca sezone v Ligi prvakov, ko želijo galaktiki še 16 v zrak dvigniti najbolj čislano lovoriko v klubskem nogometu.

"Vedno je zahtevno startati. Čeprav smo favoriti in od tega ne bežimo, pa nas gotovo čaka zahtevno delo. Tekmec bo gotovo maksimalno motoviran. Mi pa smo tu, da mu hitro spodrežemo krila," je pred tekmo dejal trener madridskega Reala Xabi Alonso.

Na drugi strani četa, ki jo vodi Italijan Roberto De Zerbi, v tekmo vstopa sproščeno, brez resnejšega pritiska. "Radi rečemo, da je takšne tekme najlažje igrati. Ničesar ne moremo izgubiti, lahko pa veliko pridobimo. Glede motiva seveda ne bo nikakršnih težav. Iz večih zornih kotov. Gostovati na Santiagu in to še v Ligi prvakov je nekaj, kar nas mora preprosto voditi po igrišču. Mislim, da bodo fantje leteli, toda v isti sapi moramo biti tudi previdni, zelo disciplinirani , saj ima tekmec kopico izvrstnih posameznikov, ki ti lahko hitro naredijo "škodo"," je bil za L'Equipe slikovit Italijan na klopi Francozov.

Real in Marseille sta se doslej med elito pomerila štirikrat, vselej pa so bili uspešnejši Španci, ki so zadnjo zmago proti Marseillu vknjižili septembra 2009. Takrat je za zmago kraljevega kluba dvakrat v polno zadel Cristiano Ronaldo, enkrat pa Kaka.