Lahko Milan, ki 'nima jasne vizije', preseneti PSG?

Legendarni vezist Milana in hrvaške reprezentance Zvonimir Boban meni, da njegovo nekdanje moštvo nima jasne vizije v igri, nekdanji napadalec Milana in slovenske izbrane vrste Valter Birsa pa pravi, da moštvo zaradi poletnih prestopov še ni povsem uigrano. Dejstvo je, da PSG-ju nocoj nasproti ne bodo stali enaki posamezniki, ki so lansko sezono prišli do polfinala Lige prvakov, vprašanje pa je, ali so dovolj močni, da pred domačimi navijači premagajo Parižane. Odgovor na to bomo dobili že čez nekaj ur, tekmo pa boste od 20.40 lahko spremljali na Kanalu A, VOYO in na naši spletni strani.

"Ekipa Milana nima jasne vizije o tem, kaj si želi na igrišču. Ni logične vizije in vodenja tekem," je o trenutnem stanju velikana iz prestolnice mode povedal Zvonimir Boban, ki je med letoma 1991 in 2002 igral v rdeče-črnem dresu, pred nekaj leti pa v klubu deloval tudi kot športni direktor. 55-letnik, ki je danes desna roka Aleksandra Čeferina na Uefi, meni, da se bodo rossoneri danes težko kosali z nasprotniki. "Ko igraš proti takšni zasedbi, kot je PSG, ki ima vrhunske igralce in solidno strukturirano moštvo, se ji težko zoperstaviš." icon-expand Paolo Maldini in Zvonimir Boban FOTO: Damjan Žibert Več optimizma za pozitivno prihodnost svojega bivšega delodajalca pa ima Valter Birsa, ki verjame, da Milan za vrnitev na stara pota potrebuje še nekaj časa. "Milan je še zmeraj v postopku prenove ekipe. Na tekmi proti PSG-ju bosta predvsem Rafael Leao in Olivier Giroud morala narediti korak več," pravi 37-letnik, ki je v dresu sedemkratnih zmagovalcev Lige prvakov na 21 tekmah sodeloval pri štirih zadetkih. icon-expand Statistični predogled tekme Milan - PSG FOTO: Sofascore.com Predstavi Leaa in Girouda bosta za rdeče-črne ključnega pomena, če želijo v četrtem krogu skupinskega dela prvič zatresti mrežo nasprotnika in proti favoriziranemu tekmecu upati na presenečenje, ki bi jih ohranilo v igri za napredovanje iz skupine F. Po treh odigranih tekmah je s šestimi točkami na prvem mestu PSG, štiri sta osvojila Borussia Dortmund in Newcastle, Milan pa je na dnu skupine z dvema točkama.