Lahko Newcastle preseneti Barco? 'Nočemo si omejevati sanj'

Newcastle je po sezoni evropskega premora ponovno v Ligi prvakov. V sezoni 2023/24 so skupinski del sklenili s tremi porazi, dvema remijema in zmago, o kateri se še zmeraj govori. Srake so takrat na St James' Parku, kjer bo danes gostovala Barcelona, s 4:1 odpravile PSG. "Iz te tekme lahko vzamemo nekatere stvari, a na koncu se nismo uvrstili iz skupinskega dela, kar je bilo veliko razočaranje. Mislim, da lahko te izkušnje uporabimo kot pomoč za tekmo proti Barceloni. Veselim se, da bom videl, kako bomo igrali proti Barceloni," je pred tekmo povedal domači trener Eddie Howe .

Newcastle letos seveda cilja na preboj iz ligaškega dela tekmovanja, Howe, ki ekipo s severa Anglije vodi že štiri leta, pa je prepričan, da je zasedba zdaj močnejša, kot je bila v sezoni 2023/24, ko je klub nazadnje igral v Ligi prvakov: "Ekipa je drugačna kot pred dvema letoma. Verjamem v kakovost, ki jo imamo. Čakajo nas težke tekme, tako da je zelo pomembno, kako bomo začeli."

Besedam trenerja se je pridružil tudi vezist Bruno Guimaraes: "Ne želimo omejevati svojih sanj. Bomo videli, kaj nam bo tekma prinesla. Veselimo se začetka in upamo, da pridemo čim dlje."

Newcastle bo danes upal na izid, ki ga je dosegel, ko se je med evropsko elito prvič srečal z Barcelono. Bil je september leta 1997, ko so srake doma slavile s 3:2. Preostale tri tekme je dobila blaugrana (1:0 novembra 1998, 3:1 decembra 2002, 2:0 marca 2003). Kako bo danes? Lahko Newcastle pred svojimi navijači pripravi veliko presenečenje? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer s studijskim delom, v katerem bosta z vami Sanja Modrić in Ermin Rakovič, začnemo ob 20.30.