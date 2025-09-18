Svetli način
Lahko Newcastle preseneti Barco? 'Nočemo si omejevati sanj'

Newcastle, 18. 09. 2025 11.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.M.
Nogometaši Newcastla bodo danes v prvem krogu Lige prvakov gostili Barcelono. Favoriti so Katalonci, ki so lani, ko srake niso nastopale med evropsko elito, prišli do polfinala, kljub temu pa si Angleži dovolijo sanjati. Tekmo boste lahko pospremili na Kanalu A in VOYO, kjer bosta od 20.30 v studiu z vami Sanja Modrić in Ermin Rakovič.

UEFA LP: Newcastle - Barcelona
UEFA LP: Newcastle - Barcelona FOTO: VOYO

Newcastle je po sezoni evropskega premora ponovno v Ligi prvakov. V sezoni 2023/24 so skupinski del sklenili s tremi porazi, dvema remijema in zmago, o kateri se še zmeraj govori. Srake so takrat na St James' Parku, kjer bo danes gostovala Barcelona, s 4:1 odpravile PSG. "Iz te tekme lahko vzamemo nekatere stvari, a na koncu se nismo uvrstili iz skupinskega dela, kar je bilo veliko razočaranje. Mislim, da lahko te izkušnje uporabimo kot pomoč za tekmo proti Barceloni. Veselim se, da bom videl, kako bomo igrali proti Barceloni," je pred tekmo povedal domači trener Eddie Howe.

Preberi še Flick: Iz lanskih napak smo se veliko naučili

Newcastle letos seveda cilja na preboj iz ligaškega dela tekmovanja, Howe, ki ekipo s severa Anglije vodi že štiri leta, pa je prepričan, da je zasedba zdaj močnejša, kot je bila v sezoni 2023/24, ko je klub nazadnje igral v Ligi prvakov: "Ekipa je drugačna kot pred dvema letoma. Verjamem v kakovost, ki jo imamo. Čakajo nas težke tekme, tako da je zelo pomembno, kako bomo začeli."

Eddie Howe in Bruno Guimaraes
Eddie Howe in Bruno Guimaraes FOTO: AP

Besedam trenerja se je pridružil tudi vezist Bruno Guimaraes: "Ne želimo omejevati svojih sanj. Bomo videli, kaj nam bo tekma prinesla. Veselimo se začetka in upamo, da pridemo čim dlje."

Newcastle bo danes upal na izid, ki ga je dosegel, ko se je med evropsko elito prvič srečal z Barcelono. Bil je september leta 1997, ko so srake doma slavile s 3:2. Preostale tri tekme je dobila blaugrana (1:0 novembra 1998, 3:1 decembra 2002, 2:0 marca 2003). Kako bo danes? Lahko Newcastle pred svojimi navijači pripravi veliko presenečenje? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer s studijskim delom, v katerem bosta z vami Sanja Modrić in Ermin Rakovič, začnemo ob 20.30.

Newcastle - Barcelona
Newcastle - Barcelona FOTO: 24ur.com
energetik10
18. 09. 2025 12.21
-9
kdo še gleda real in barco vsaaak teden😅…
Bonsa
18. 09. 2025 12.38
+11
Saj liga prvakov ni vsak teden
janezdollar
18. 09. 2025 12.08
+11
Z lahkoto…
drimtim
18. 09. 2025 12.03
-12
Realno fix2 glede na kvaliteto in igro.Samo da bomo uživali ob lepi tekmi.
cripstoned
18. 09. 2025 12.02
+7
Boljse da se vprasamo ce lahko Var in sodniki presenetijo newcastle ker zmaga newcastla ob postenem sojenju vsekakor ne bo presencenje...
Barni3
18. 09. 2025 12.43
-4
Vozi
Loptass
18. 09. 2025 12.58
Nisi dva dni nazaj napisal, da se ne javiš, dokler nekdo ne omeni Reala? Glede na to, da je bil prvi komentar, ki se nanaša na tekmo Barce tvoj, si spet dokazal, da si lažnicev.
