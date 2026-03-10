Naslovnica
Liga prvakov

Lahko Newcastle še dodatno razgali obrambne pomanjkljivosti Barcelone

Newcastle, 10. 03. 2026 06.00

Avtor:
Lu.M
Newcastle - Barcelona

Danes nas čaka uvodno dejanje osmine finala prestižne Lige prvakov. V tekmi večera se bosta na St James' Parku udarila Newcastle in Barcelona. Katalonci na sever Anglije odhajajo kot favoriti, a zavedajoč se vzdušja, ki jih tam čaka. Strateg blaugrane Hansi Flick je na dvome o obrambi njegove ekipe odgovoril s hvalospevom o katalonskem napadu. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.

FOTO: VOYO

Barcelona je v letošnji sezoni že gostovala na St James' Parku. V uvodni tekmi skupinskega dela je iz Newcastla odnesla vse tri točke, zahvaljujoč dvema zadetkom Angleža Marcusa Rashforda. Tudi danes Katalonci veljajo za favorite, a glavni trener Hansi Flick se zaveda, da jih čaka vse prej kot lahka naloga: "Vemo, kam se odpravljamo, na stadionu nas čaka noro vzdušje, navijači svojo ekipo močno podpirajo vseh 90 minut. Newcastle igra z neverjetno intenziteto, branijo se mož na moža. Zelo nevarni so tudi njihovi protinapadi, ki so izredno hitri. V obrambi moramo biti zelo dobro organizirani, drugače bomo imeli težave," je pred tekmo povedal Flick.

FOTO: Profimedia

Prav obramba je tudi glavna pomanjkljivost Barcelone v letošnji sezoni. Visoko postavljena zadnja linija se je že velikokrat izkazala za samomorilsko, saj jo letos, vsaj zdi se tako, nasprotne ekipe veliko lažje izigrajo. Blaugrana je v Ligi prvakov prejela 14 zadetkov, kar je največ med najboljšimi osmimi ekipami Evrope, tri manj jih je denimo prejel tudi Pafos, ki je tekmovanje končal na 26. mestu. Flick poudarja, da je branjenje produkt celotne ekipe in spominja na neverjetno strelsko formo Kataloncev: "Ko smo osvojili LaLigo, so nam očitali, da smo prejeli preveč golov, a bili smo med tremi najboljšimi defenzivnimi ekipami prvenstva, dosegli pa smo daleč največ zadetkov. Takšen je naš način nogometa. Že velikokrat sem rekel, da pri obrambi sodeluje celotna ekipa, ne zgolj štirje igralci v zadnji liniji. Če ne delujemo kot celota, se je izredno težko braniti. Od moje filozofije ne bom odstopil."

FOTO: AP

Nasprotni napadalci se zadnje čase vsaj nekajkrat na tekmo znajdejo iz oči v oči s katalonskim vratarjem Joanom Garcio, ki v svoji debitantski sezoni pri Barceloni kaže izredne predstave. Prav njegove obrambe so bile ključne tudi na oktobrski tekmi v Angliji, kjer je preprečil zgodnje vodstvo Newcastla. Garcia tokrat pričakuje drugačno tekmo: "Seveda nam pomaga dejstvo, da smo že igrali na St James' Parku in zmagali, a vsaka tekma je zgodba zase. Tudi tokrat bomo morali biti izredno osredotočeni. Newcastle svoje upe polaga v fizični pristop in izredno intenziteto. Tukaj smo enkrat že zmagali, nadaljevati moramo v isti smeri."

FOTO: AP

Na prvi medsebojni tekmi je blestel Rashford, ki je dvakrat zadel in poskrbel za slavje svoje ekipe. Angleža so v začetku letošnjega leta pestile poškodbe, na zadnji ligaški tekmi, ki jo je blaugrana proti Athleticu iz Bilbaa dobila z 0:1, pa se je vrnil med začetnih 11. Flick je potrdil, da njegovo zdravstveno stanje še vedno ni optimalno: "Rashford je bil poškodovan kar nekaj dni. Zdaj se je vrnil, a še vedno ne vemo, če bo igral. To je odločitev, ki jo še moramo sprejeti."

FOTO: X

Barcelona in Newcastle si v prestižnem evropskem tekmovanju nista tujca. Do zdaj sta se srečala 5-krat, Barcelona je vpisala 4 zmage, enkrat pa so bili boljši Angleži. Edina zmaga srak je prišla v sezoni 1997/98 na tekmi, ki jo mnogi nogometni sladokusci še vedno pomnijo. Za zmago s 3:2 je s 'hat-trickom' poskrbel kultni Kolumbijec Faustino Asprilla, za Katalonce sta zadela trenutni strateg aktualnih evropskih prvakov Luis Enrique in legendarni Portugalec Luis Figo. Nov spopad med Newcastlom in Barcelono si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Prenos se bo začel ob 20.30, strokovni gost v studiju pa bo Andrej Razdrh.

Slovenija odloča 2026
