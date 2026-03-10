Lahko Newcastle še dodatno razgali obrambne pomanjkljivosti Barcelone

Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO

Barcelona je v letošnji sezoni že gostovala na St James' Parku. V uvodni tekmi skupinskega dela je iz Newcastla odnesla vse tri točke, zahvaljujoč dvema zadetkom Angleža Marcusa Rashforda. Tudi danes Katalonci veljajo za favorite, a glavni trener Hansi Flick se zaveda, da jih čaka vse prej kot lahka naloga: "Vemo, kam se odpravljamo, na stadionu nas čaka noro vzdušje, navijači svojo ekipo močno podpirajo vseh 90 minut. Newcastle igra z neverjetno intenziteto, branijo se mož na moža. Zelo nevarni so tudi njihovi protinapadi, ki so izredno hitri. V obrambi moramo biti zelo dobro organizirani, drugače bomo imeli težave," je pred tekmo povedal Flick.

Hansi Flick FOTO: Profimedia

Prav obramba je tudi glavna pomanjkljivost Barcelone v letošnji sezoni. Visoko postavljena zadnja linija se je že velikokrat izkazala za samomorilsko, saj jo letos, vsaj zdi se tako, nasprotne ekipe veliko lažje izigrajo. Blaugrana je v Ligi prvakov prejela 14 zadetkov, kar je največ med najboljšimi osmimi ekipami Evrope, tri manj jih je denimo prejel tudi Pafos, ki je tekmovanje končal na 26. mestu. Flick poudarja, da je branjenje produkt celotne ekipe in spominja na neverjetno strelsko formo Kataloncev: "Ko smo osvojili LaLigo, so nam očitali, da smo prejeli preveč golov, a bili smo med tremi najboljšimi defenzivnimi ekipami prvenstva, dosegli pa smo daleč največ zadetkov. Takšen je naš način nogometa. Že velikokrat sem rekel, da pri obrambi sodeluje celotna ekipa, ne zgolj štirje igralci v zadnji liniji. Če ne delujemo kot celota, se je izredno težko braniti. Od moje filozofije ne bom odstopil."

Joan Garcia FOTO: AP

Nasprotni napadalci se zadnje čase vsaj nekajkrat na tekmo znajdejo iz oči v oči s katalonskim vratarjem Joanom Garcio, ki v svoji debitantski sezoni pri Barceloni kaže izredne predstave. Prav njegove obrambe so bile ključne tudi na oktobrski tekmi v Angliji, kjer je preprečil zgodnje vodstvo Newcastla. Garcia tokrat pričakuje drugačno tekmo: "Seveda nam pomaga dejstvo, da smo že igrali na St James' Parku in zmagali, a vsaka tekma je zgodba zase. Tudi tokrat bomo morali biti izredno osredotočeni. Newcastle svoje upe polaga v fizični pristop in izredno intenziteto. Tukaj smo enkrat že zmagali, nadaljevati moramo v isti smeri."

Newcastle - Barcelona FOTO: AP

Na prvi medsebojni tekmi je blestel Rashford, ki je dvakrat zadel in poskrbel za slavje svoje ekipe. Angleža so v začetku letošnjega leta pestile poškodbe, na zadnji ligaški tekmi, ki jo je blaugrana proti Athleticu iz Bilbaa dobila z 0:1, pa se je vrnil med začetnih 11. Flick je potrdil, da njegovo zdravstveno stanje še vedno ni optimalno: "Rashford je bil poškodovan kar nekaj dni. Zdaj se je vrnil, a še vedno ne vemo, če bo igral. To je odločitev, ki jo še moramo sprejeti."

Faustino Asprilla FOTO: X