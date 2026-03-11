Lahko Real brez Mbappeja doma premaga zagnane meščane?

UEFA LP: Real Madrid - Manchester City FOTO: VOYO

Srečanje med madridskim Realom in Manchester Cityjem je v zadnjih letih postalo prava evropska klasika. Beli balet in meščani so se sestali že v zadnjih štirih sezonah, obračuni pa so vedno postregli z izidi, ki jih bo nogometna javnost pomnila še dosti časa. Udarili so se že v letošnji sezoni, ko so bili v španski prestolnici boljši meščani z 1:2. V sezoni 2023/24 so v četrtfinalu, po izvajanju enajstmetrovk, prav tako napredovali nogometaši belega baleta. Leto prej pa so na svoj račun prišli meščani. V eni bolj pomnljivih tekem Lige prvakov v zadnjem obdobju so pred domačimi navijači zmagali s kar 4:0, zmaga, ki je varovance Pepa Guardiole poslala v finale, kjer so osvojili prvo zgodovinsko lovoriko prestižnega evropskega tekmovanja. Na prvem od zadnjih štirih srečanjih pa je po infarktni tekmi napredoval kraljevi klub, na Bernabeuu je z dvema zadetkoma v končnici svojo ekipo rešil Brazilec Rodrygo.

Strateg Špancev Alvaro Arbeloa do konca sezone ne bo mogel računati na 25-letnika, ki si je na ligaški tekmi proti Getafeju natrgal križno vez in bo izpustil tudi poletni mundial. Največja težava španskega trenerja pa je zagotovo odsotnost Kyliana Mbappeja, ki se je v tem tednu sicer vrnil v trenažni proces, a svojim soigralcem ne bo mogel pomagati na današnji tekmi. Težav svoje ekipe se zelo dobro zaveda tudi Arbeloa: "Bi radi, da naštevam vse odsotne? Ne, ne bomo se ukvarjali s tistimi, ki manjkajo, oziroma bodo gotovo manjkali na prvi tekmi s Cityjem. Prepričan sem, da bo kader, ki bo na voljo, od sebe dal vse, kar ima. Seveda bi se vsaki ekipi poznala odsotnost takšnih igralcev, toda mi verjamemo v tiste, ki bodo nastopili," je povedal v nastopu pred sedmo silo.

Kljub temu, da se odpravlja na gostovanje k oslabljenemu tekmecu, se Guardiola dobro zaveda nevarnosti Reala: "V Madridu bi nas radi uspavali. Mediji pihajo v isti rog in sporočajo, da bo Real močno oslabljen in da smo favoriti. Ne bomo se uspavali, ne sprejemamo tega. Real je Real. Četudi ne bo povsem kompleten, pa ima dovolj kakovosti. In ko igraš na Bernabeuu, je vedno zahtevno. Tudi tokrat bo in ne bežimo od tega. Pričakujem pa, da se bo o potniku v četrtfinale vendarle odločalo na Otoku. Ne pričakujem, da si bo katera izmed ekip zagotovila neulovljivo prednost," je bil pred srečanjem previden Katalonec.

Gianluigi Donnarumma in Thibaut Courtois FOTO: Profimedia

Vratarja ključna dela enačbe za obe ekipi

Ob vseh kadrovskih pomanjkljivostih, tudi v obrambi, bo pri usodi Madridčanov znova veliko odvisno od predstave Thibauta Courtoisa. Belgijec si je v zadnjih nekaj sezonah priigral naziv najboljšega vratarja na svetu, svojo najboljšo podobo pa vedno pokaže v Ligi prvakov. 33-letnik nenehno rešuje svojo ekipo v elitnem evropskem tekmovanju in je eden glavnih razlogov za uspehe belega baleta v zadnjih letih, spomnimo se zgolj njegove predstave v finalu leta 2022 proti Liverpoolu, ko je skorajda lastnoročno trofejo prinesel v Madrid.