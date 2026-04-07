Lahko Real na krilih Bernabeua pride do pomembne zmage nad Bavarci?

UEFA LP: Real Madrid - Bayern Munchen FOTO: VOYO

Vincent Kompany FOTO: Profimedia

Varovanci Vincenta Kompanyja se v špansko prestolnico podajajo v vlogi rahlih favoritov, a se zavedajo veličine belega baleta, ki mu je Liga prvakov pisana na kožo. Belgijec na bavarski klopi bo prvič v trenerski karieri svojo ekipo vodil na kultnem Bernabeuu: "Vsakdo sanja nekoč zmagati na tem stadionu, menim, da gre za največji izziv v svetu nogometa. Vsi se zavedamo, kakšno srečo imamo, da smo tu in se veselimo obračuna," je bil pred srečanjem izredno laskav Kompany. Kljub veliki meri spoštovanja pa se z igralci v špansko prestolnico podaja z jasnim ciljem: "Dali bomo vse od sebe. Vse, o čemer razmišljamo, je zmaga, nič drugega nas ne zanima. Ne želim si, da igramo s preveč strahospoštovanja, vemo, po kaj smo prišli. Ljudje največ napak delajo, ko se bojijo. Na tem nivoju so vse ekipe nevarne, ne želimo si prejeti zadetka in doseči vsaj enega. Nimamo eksaktnega načrta, morali se bomo prilagoditi okoliščinam."

Kylian Mbappe in Vinicius Jr. FOTO: Profimedia

Ob vse večjih težavah s kohezijo v napadu kraljevega kluba, kjer Vinicius Jr. in Kylian Mbappe nikakor ne uspeta stkati naveze, ki bi dosegala veliko število zadetkov in v Madrid prinašala trofeje, a se kljub slabšemu sodelovanju velikih zvezdnikov Kompany dobro zaveda nevarnosti belega baleta: "Ni moja naloga, da rešujem njihove težave. Oba sta izjemna igralca, ki lahko v vsakem trenutku tekmo obrneta v svojo korist." Strateg Reala Alvaro Arbeloa vedno znova poudarja kakovost igralcev, ki jih poseduje: "Neizmerno sem srečen, da imam na voljo nogometaše, kot so Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde itd. Če se postavim v vlogo nasprotnih obrambnih igralcev, se zavedam, kakšen izziv jim lahko predstavljajo. Obožujem 'probleme', ki mi jih igralci takšnega kova povzročajo."

Harry Kane FOTO: Profimedia

Na ligaški tekmi proti Mallorci, ki so jo Madridčani presenetljivo izgubili z 2:1, je gol dosegel Eder Militao, ki se je vrnil po dolgotrajni poškodbi in zaigral sploh prvič v letošnjem letu. Povratek Brazilca za Real seveda predstavlja veliko obrambno pridobitev, še vedno pa ne bodo mogli računati na odličnega vratarja Thibauta Courtoisa. Največ polemike je pred četrtfinalnim obračunom povzročila morebitna odsotnost prvega golgeterja Bavarcev Harryja Kana. Po besedah Kompanyja se bo odlični Anglež vrnil v udarno enajsterico proti belemu baletu: "Vrnil se je na trening pred letom v Madrid. Obravnavajo ga naši fizioterapevti, ki nam nenehno poročajo o njegovem stanju. Imamo občutek, da bo igral, seveda pa je vse odvisno od tega, kako se bo počutil."