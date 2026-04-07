Lahko Real na krilih Bernabeua pride do pomembne zmage nad Bavarci?

Madrid, 07. 04. 2026 19.00 pred 45 minutami 3 min branja 7

Pred vrati so uvodne tekme četrtfinala Lige prvakov, v derbiju večera se bosta na Bernabeuu udarila madridski Real in münchenski Bayern. Beli balet se v spektakel podaja s slabo popotnico iz domačega prvenstva, medtem ko Bavarci v Nemčiji nadaljujejo s svojo prevlado. Kraljevi klub bo želel na krilih glasne podpore začeti tlakovati pot proti 16. naslovu evropskega prvaka. Tekmo si boste v prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Čaka vas bogat studijski del, gost bo legendarni Zlatko Zahović. Začnemo ob 20.30.

Varovanci Vincenta Kompanyja se v špansko prestolnico podajajo v vlogi rahlih favoritov, a se zavedajo veličine belega baleta, ki mu je Liga prvakov pisana na kožo. Belgijec na bavarski klopi bo prvič v trenerski karieri svojo ekipo vodil na kultnem Bernabeuu: "Vsakdo sanja nekoč zmagati na tem stadionu, menim, da gre za največji izziv v svetu nogometa. Vsi se zavedamo, kakšno srečo imamo, da smo tu in se veselimo obračuna," je bil pred srečanjem izredno laskav Kompany.

Kljub veliki meri spoštovanja pa se z igralci v špansko prestolnico podaja z jasnim ciljem: "Dali bomo vse od sebe. Vse, o čemer razmišljamo, je zmaga, nič drugega nas ne zanima. Ne želim si, da igramo s preveč strahospoštovanja, vemo, po kaj smo prišli. Ljudje največ napak delajo, ko se bojijo. Na tem nivoju so vse ekipe nevarne, ne želimo si prejeti zadetka in doseči vsaj enega. Nimamo eksaktnega načrta, morali se bomo prilagoditi okoliščinam."

Ob vse večjih težavah s kohezijo v napadu kraljevega kluba, kjer Vinicius Jr. in Kylian Mbappe nikakor ne uspeta stkati naveze, ki bi dosegala veliko število zadetkov in v Madrid prinašala trofeje, a se kljub slabšemu sodelovanju velikih zvezdnikov Kompany dobro zaveda nevarnosti belega baleta: "Ni moja naloga, da rešujem njihove težave. Oba sta izjemna igralca, ki lahko v vsakem trenutku tekmo obrneta v svojo korist."

Strateg Reala Alvaro Arbeloa vedno znova poudarja kakovost igralcev, ki jih poseduje: "Neizmerno sem srečen, da imam na voljo nogometaše, kot so Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde itd. Če se postavim v vlogo nasprotnih obrambnih igralcev, se zavedam, kakšen izziv jim lahko predstavljajo. Obožujem 'probleme', ki mi jih igralci takšnega kova povzročajo."

Na ligaški tekmi proti Mallorci, ki so jo Madridčani presenetljivo izgubili z 2:1, je gol dosegel Eder Militao, ki se je vrnil po dolgotrajni poškodbi in zaigral sploh prvič v letošnjem letu. Povratek Brazilca za Real seveda predstavlja veliko obrambno pridobitev, še vedno pa ne bodo mogli računati na odličnega vratarja Thibauta Courtoisa. Največ polemike je pred četrtfinalnim obračunom povzročila morebitna odsotnost prvega golgeterja Bavarcev Harryja Kana. Po besedah Kompanyja se bo odlični Anglež vrnil v udarno enajsterico proti belemu baletu: "Vrnil se je na trening pred letom v Madrid. Obravnavajo ga naši fizioterapevti, ki nam nenehno poročajo o njegovem stanju. Imamo občutek, da bo igral, seveda pa je vse odvisno od tega, kako se bo počutil."

Preberi še Zahovič se vrača: prepričala ga je Uefa

Derbi večera si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Za vas smo, kot vedno, pripravili bogat studijski del. Naši voditeljici Sanji Modrić se bo pridružila legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović, ki je nedavno napovedal svojo vrnitev v svet nogometa. Najboljši strelec naše izbrane vrste bo na UEFI opravljal funkcijo "opazovalca tekem". Zahović je že izkusil igranje proti Bavarcem na veliki evropski tekmi, leta 2001 se je z Valencio proti Bayernu pomeril v velikem finalu Lige prvakov. S prenosom začnemo ob 20.30.

liga prvakov real madrid bayern vincent kompany mbappe kane

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Legolas99
07. 04. 2026 19.45
Jaz navijam za Bayern😀
Resnica26
07. 04. 2026 19.33
Navijam za Bayern. Da se Vinicius ne bo tako sopiril.
Sl0venc
07. 04. 2026 19.12
Ali pa na krilih sodnika.
manucao
07. 04. 2026 19.22
A bi bilo dovolj.
LolSLO
07. 04. 2026 19.29
Ni to barca...Real ne rabi nakazovati denarja sodnikom.
Pig Brother
07. 04. 2026 19.08
Kdo še gleda nogomet, resno vprašam...
Sl0venc
07. 04. 2026 19.20
Ja, to je res veliko sranye zdaj. Dosti več zlaganega padanja kot pred 30 leti. Sodniki preveč piskajo. Nogometaš tuli se drži za koleno, ampak ni nič spraskano.
