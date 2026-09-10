'Lahko Sabah preseneti United? Dali bodo vse od sebe, nimajo česa izgubiti'

Celje in Sabah sta se udarila v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa v lanski sezoni. Po dveh infarktnih tekmah in podaljšku so slavili grofi, ki so dodobra spoznali trdoživost in kakovost Azerbajdžancev. "Proti Sabahu smo odigrali dve res težki tekmi. Že tam smo v zadnji minuti dali gol za zmago, tu na domačem igrišču smo po podaljških napredovali. Že takrat se je videlo, da je zelo dobra ekipa. To so pokazali potem tudi skozi prvenstvo in danes vidimo, da so prišli v skupinski del Lige prvakov," se lanskega dvoboja spominja osredni branilec slovenskih prvakov Damjan Vuklišević.

Azerbajdžanci se lani niso uspeli prebiti niti v trejerazredno evropsko tekmovanje, letos pa jim je uspel veliki met in preboj med elito: "Zelo kakovostna ekipa, dosti teh nosilcev je ostalo in to se je tudi poznalo, da so skozi te kvalifikacije igrali zelo dobro in danes igrajo Ligo prvakov. Po mojem mnenju so oni bili še takrat neznanka. Ampak ja, zelo kvalitetni posamezniki, kar smo občutili na lastni koži. Letos so se dokaj suvereno prebili v skupinski del," je še povedal Vuklišević.