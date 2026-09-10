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Liga prvakov

'Lahko Sabah preseneti United? Dali bodo vse od sebe, nimajo česa izgubiti'

Celje, 10. 09. 2026 15.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Lu.M
Benjamin Šeško

Benjamin Šeško bo skupaj s soigralci danes pred domačimi navijači pričakal novinca med evropsko elito - Sabah. Azerbajdžanski palček se na Old Trafford odpravlja kot ogromna neznanka, ki ji poznavalci ne pripisujejo realnih možnosti za presenečenje. Sabah dobro poznajo tudi Celjani, ki so se z njimi sestali v lanskoletnih kvalifikacijah za Ligo Evropa. Osrednji branilec grofov Damjan Vuklišević poudarja, da še zdaleč ne gre za naivno ekipo, ki se bo vnaprej predala. Prenos od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

Celje in Sabah sta se udarila v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa v lanski sezoni. Po dveh infarktnih tekmah in podaljšku so slavili grofi, ki so dodobra spoznali trdoživost in kakovost Azerbajdžancev. "Proti Sabahu smo odigrali dve res težki tekmi. Že tam smo v zadnji minuti dali gol za zmago, tu na domačem igrišču smo po podaljških napredovali. Že takrat se je videlo, da je zelo dobra ekipa. To so pokazali potem tudi skozi prvenstvo in danes vidimo, da so prišli v skupinski del Lige prvakov," se lanskega dvoboja spominja osredni branilec slovenskih prvakov Damjan Vuklišević.

Azerbajdžanci se lani niso uspeli prebiti niti v trejerazredno evropsko tekmovanje, letos pa jim je uspel veliki met in preboj med elito: "Zelo kakovostna ekipa, dosti teh nosilcev je ostalo in to se je tudi poznalo, da so skozi te kvalifikacije igrali zelo dobro in danes igrajo Ligo prvakov. Po mojem mnenju so oni bili še takrat neznanka. Ampak ja, zelo kvalitetni posamezniki, kar smo občutili na lastni koži. Letos so se dokaj suvereno prebili v skupinski del," je še povedal Vuklišević.

Valdas Dambrauskas
Valdas Dambrauskas
FOTO: AP

Arhitekt velikega uspeha Sabaha je nedvomno litovski trener Valdas Dambrauskas, ki je ekipo v vsega letu vodenja pripeljal do zgodovinskega uspeha, zametki njegovega dela so bili vidni že proti Celju: "Verjetno so vodilni v klubu videli, da ima velik potencial kot trener. Že takrat bi nas lahko izločili. Ampak to jim ni uspelo. Kljub temu so vztrajali z njim in kot vidite, se jim je to obrestovalo. Zdaj so zadovoljni, saj imajo na klopi zelo dobrega trenerja," je povedal Ljubljančan, ki pa letos ni bil registriran za tekme grofov v Ligi Evropa.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Sabah že na prvi tekmi v Ligi prvakov čaka eno najbolj prestižnih gostovanj v nogometu. Poln Teater sanj, kjer jih bo pričakal naš Benjamin Šeško skupaj s soigralci, je na evropske večere še toliko bolj impozanten, a Vuklišević verjame, da se gostje ne bodo ustrašili velike priložnosti: "Vsi vemo, kako velik klub je Manchester United. Mislim, da Sabah nima česa izgubiti, poskušali bodo dati vse od sebe. Če slučajno uspejo kaj izvleči, bo to zanje ogromen uspeh. Za rdeče vrage v poštev seveda pride zgolj in samo zmaga."

Prenos ognjenega evropskega krsta slovenskega napadalca v kultnem rdečem dresu si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30, Sanji Modrić bo družbo v studiju delal legendarni slovenski napadalec Sebastjan Cimirotič.

benjamin šeško liga prvakov manchester united sabah damjan vuklišević celje

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