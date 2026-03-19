Lang na tekmi v Liverpoolu skoraj ostal brez prsta

Liverpool, 19. 03. 2026 10.05 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
Noa Lang

Liverpool se je v povratno tekmo osmine finala Lige prvakov proti Galatasarayju podal z minimalnim zaostankom, pred domačimi navijači pa slavil s 4:0 in izločil Turke. Kljub zanesljivi zmagi se na Otoku veliko govori o igralcu gostov, ki je ob padcu pri oglasnih tablah skoraj ostal brez prsta.

Liverpool je po dobri uri tekme na Anfieldu odgovoril na vprašanje, kdo se bo uvrstil v četrtfinale. Zaostanek s prve tekme je v 25. minuti izničil Dominik Szoboszlai, v izdihljajih prvega dela pa je z izjemno slabo izvedeno enajstmetrovko priložnost za povišanje vodstva zapravil Mohamed Salah. Ta je v 62. minuti zabil za končnih 4:0, pred njim pa sta se med strelce vpisala še Hugo Ekitike in Ryan Gravenberch.

Trenutek, o katerem je dan po tekmi največ govora, je prišel ob začetku 76. minute. Takrat je gostujoči krilni napadalec Noa Lang neuspešno preigraval v kazenskem prostoru redsov in z žogo odpotoval z igrišča, kjer se mu je palec leve roke nesrečno zataknil med oglasna panoja. Nizozemec je z zelo globoko rano v hudih bolečinah obležal na zelenici, kjer so mu sprva na pomoč priskočili domači nogometaši, nato pa še zdravniška služba, ki ga je nekaj minut pozneje na nosilih odnesla z igrišča.

Noa Lang
Noa Lang
FOTO: AP

"Noa je staknil resno poškodbo. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer ga bodo pregledali. Gre za hudo poškodbo prsta," je po tekmi povedal trener turškega velikana Okan Buruk.

nogomet liga prvakov noa lang prst poškodba liverpool galatasaray

KOMENTARJI4

AdolfH
19. 03. 2026 10.56
revčk bogi se je mogu zaradi tega valjat po tleh met tem, ko hokejist dobi pak v obraz alpa si zlomi rebra pa igra naprej kot, da ni blo nic
PoldeVeliki
19. 03. 2026 11.33
Vsaka poškodba je lahko huda ampak nogometaši so primadone. Poglej Pogačarja pade naredi 5 salt ves popraskan krvav polomljen in napade še 80 km in zmaga. Moto Gp pade pri 200 kmh ali 300 kmh in se takoj pobere.
AshBurton
19. 03. 2026 11.38
Zakaj za primerjavo dajas druge?Daj sebe,kaj bi ti storil ob taksni poskodbi???
rok1211
19. 03. 2026 10.51
Tega še nisem videl..res smola
