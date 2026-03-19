Lang na tekmi v Liverpoolu skoraj ostal brez prsta

Liverpool je po dobri uri tekme na Anfieldu odgovoril na vprašanje, kdo se bo uvrstil v četrtfinale. Zaostanek s prve tekme je v 25. minuti izničil Dominik Szoboszlai, v izdihljajih prvega dela pa je z izjemno slabo izvedeno enajstmetrovko priložnost za povišanje vodstva zapravil Mohamed Salah. Ta je v 62. minuti zabil za končnih 4:0, pred njim pa sta se med strelce vpisala še Hugo Ekitike in Ryan Gravenberch.

Trenutek, o katerem je dan po tekmi največ govora, je prišel ob začetku 76. minute. Takrat je gostujoči krilni napadalec Noa Lang neuspešno preigraval v kazenskem prostoru redsov in z žogo odpotoval z igrišča, kjer se mu je palec leve roke nesrečno zataknil med oglasna panoja. Nizozemec je z zelo globoko rano v hudih bolečinah obležal na zelenici, kjer so mu sprva na pomoč priskočili domači nogometaši, nato pa še zdravniška služba, ki ga je nekaj minut pozneje na nosilih odnesla z igrišča.

