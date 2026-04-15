Laporta zaradi sojenja znorel in napovedal novo pritožbo

Španski poslovnež in politik Joan Laporta, ki je pred enim mesecem začel s četrtim mandatom na čelu katalonskega velikana, je po izpadu Barcelone iz Lige prvakov pokritiziral sojenje na obeh tekmah četrtfinala proti Atletico Madridu.
"Čestitke Atletico Madridu za uvrstitev v polfinale, ampak to ne opravičuje dejstva, da je bilo torkovo sojenje, vključno z VAR-om, sramotno. To je nevzdržno," je uvodoma dejal 63-letni Španec. "Na prvi tekmi nam niso dosodili čiste enajstmetrovke, poleg tega pa so enega od naših igralcev izključili, čeprav je imel le rumeni karton. Giuliano Simeone žoge ni imel pod nadzorom. Sodnik je sprva pravilno dosodil, nato pa je posredoval VAR in odločitev razveljavil ter dosodil rdeči karton," je nadaljeval Laporta.
"Tekma je bila izenačena, prizadele so nas sodniške odločitve. Enako je bilo na povratni tekmi. Izključili so enega naših igralcev, čeprav bi Jules Kounde zlahka dosegel žogo. Eric Garcia ni bil zadnji branilec. Sodnik je pokazal rumeni karton, kar je bila pravilna odločitev. Potem ga je VAR prisilil, da jo je spremenil. Še ena napačna odločitev," meni Laporta, ki je videl še par napak: "Gol Ferrana Torresa je bil veljaven. Enajstmetrovka nad Danijem Olmom je bila enajstmetrovka. Napad na Fermina Lopeza je nedopusten."
Katalonci so se pritožili že po prvi tekmi, očitno pa se bodo ponovno: "Vložili smo pritožbo in odgovor je bil, da je nedopustna. Zdaj naš klub zahteva pojasnilo, zakaj je bila nedopustna. Rafael Yuste mi je povedal, da bo vložena še ena pritožba. Kar so nam storili tokrat, je nesprejemljivo. To je nevzdržno, to je sramota," je zaključil Laporta.
