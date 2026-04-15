Liga prvakov

Laporta zaradi sojenja znorel in napovedal novo pritožbo

Barcelona, 15. 04. 2026 14.58 pred 42 minutami 2 min branja 14

Avtor:
A.M.
Joan Laporta

Predsednik katalonskega velikana Joan Laporta je po izpadu Barcelone iz Lige prvakov proti Atletico Madridu udaril po sodnikih in napovedal novo pritožbo vodilnega moštva španskega prvenstva: "Sojenje in VAR sta bila sramotna. To je nesprejemljivo in nevzdržno."

Španski poslovnež in politik Joan Laporta, ki je pred enim mesecem začel s četrtim mandatom na čelu katalonskega velikana, je po izpadu Barcelone iz Lige prvakov pokritiziral sojenje na obeh tekmah četrtfinala proti Atletico Madridu.

"Čestitke Atletico Madridu za uvrstitev v polfinale, ampak to ne opravičuje dejstva, da je bilo torkovo sojenje, vključno z VAR-om, sramotno. To je nevzdržno," je uvodoma dejal 63-letni Španec. "Na prvi tekmi nam niso dosodili čiste enajstmetrovke, poleg tega pa so enega od naših igralcev izključili, čeprav je imel le rumeni karton. Giuliano Simeone žoge ni imel pod nadzorom. Sodnik je sprva pravilno dosodil, nato pa je posredoval VAR in odločitev razveljavil ter dosodil rdeči karton," je nadaljeval Laporta.

Joan Laporta
Joan Laporta
FOTO: AP

"Tekma je bila izenačena, prizadele so nas sodniške odločitve. Enako je bilo na povratni tekmi. Izključili so enega naših igralcev, čeprav bi Jules Kounde zlahka dosegel žogo. Eric Garcia ni bil zadnji branilec. Sodnik je pokazal rumeni karton, kar je bila pravilna odločitev. Potem ga je VAR prisilil, da jo je spremenil. Še ena napačna odločitev," meni Laporta, ki je videl še par napak: "Gol Ferrana Torresa je bil veljaven. Enajstmetrovka nad Danijem Olmom je bila enajstmetrovka. Napad na Fermina Lopeza je nedopusten."

Preberi še 'Noro je, da želijo to prikazati kot krajo'

Katalonci so se pritožili že po prvi tekmi, očitno pa se bodo ponovno: "Vložili smo pritožbo in odgovor je bil, da je nedopustna. Zdaj naš klub zahteva pojasnilo, zakaj je bila nedopustna. Rafael Yuste mi je povedal, da bo vložena še ena pritožba. Kar so nam storili tokrat, je nesprejemljivo. To je nevzdržno, to je sramota," je zaključil Laporta.

nogomet joan laporta liga prvakov barcelona atletico madrid

'Deset let me je s hat-tricki teroriziral Ronaldo, vi pa bi radi, da se bojim Yamala?'

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
15. 04. 2026 15.40
Ahahahahahaha
Odgovori
+1
1 0
manucao
15. 04. 2026 15.23
Koliko slabega bo spet prispeval tale debeljko,da glava boli.Imeli so boljšega kandidata za predsednika toda izbrali so spet žal navpačnega.
Odgovori
-1
2 3
NoriSušan
15. 04. 2026 15.30
Napiš še 8 komentarjev d bo zih. Ker itak realovci niste obsedeni z barco a ne
Odgovori
-1
2 3
annonymo95
15. 04. 2026 15.34
8 jih bo se napisal do 16:00 hahahaha
Odgovori
-2
1 3
Kolllerik
15. 04. 2026 15.35
Spomni se, kako ste noreli še v soboto
Odgovori
-3
0 3
manucao
15. 04. 2026 15.22
Ni pa samo Olmo. Meni je recimo v zadnjem času povsem padel v formi tudi XXX.Obramba je tudi katastrofa.
Odgovori
+1
2 1
ummax
15. 04. 2026 15.19
Če si se odločil imeti in podpreti prihod Olma za udarno enajsterico, ti ne pomaga nobena pritožba. Če pa ni boljšega v kadru, pol je pa ta doseg res vrhunski.
Odgovori
+1
1 0
Tito surf
15. 04. 2026 15.19
vsi lastniki klubov so približno isti več al manj , bogatuni na račun izkoriščanja korupcije kraje itd. oni bodo govorili o poštenju . pač so bili Atleti za en gol boljši kar se pa tiče obeh golov Barce sta bila oba na meji ofsajda.
Odgovori
+1
1 0
manucao
15. 04. 2026 15.17
So se pritožili na UEFO tudi za prejšnjo tekmo in sicer zaradi nedosojene enajstmetrovke katera je bila res "bolana" dobili so odgovor toda še vedno jim ni dovolj.Ne morejo nikakor priznati,da je Atletiko bil boljši in zasluženo gre v polfinale.Debeljko,umiri se.
Odgovori
+1
3 2
NoriSušan
15. 04. 2026 15.14
Verjetno ne bo učinka
Odgovori
+0
2 2
manucao
15. 04. 2026 15.19
Ne,tekma bo ponovljena.
Odgovori
+1
3 2
REAList7
15. 04. 2026 15.09
Sramotno, nesprejemljivo in nevzdržno je kvečjemu to, da takšen goljufiv in posledično ogaben klub, kot je farselona, še vedno ni kaznovana. Škoda, da tale delinkvent od predsednika ni tako glasen tudi v španskem prvenstvu, ko sodniku šenkajo farselonarjem vse kar je možno, pa četudi za ceno svoje sodniške kariere.
Odgovori
-1
2 3
NoriSušan
15. 04. 2026 15.14
Kdaj se boste pa vi ko vam sodijo penale in vse podaljške
Odgovori
+2
3 1
Veščec
15. 04. 2026 15.22
danes
Odgovori
+1
2 1
