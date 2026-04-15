Laporta zaradi sojenja znorel in napovedal novo pritožbo

Španski poslovnež in politik Joan Laporta, ki je pred enim mesecem začel s četrtim mandatom na čelu katalonskega velikana, je po izpadu Barcelone iz Lige prvakov pokritiziral sojenje na obeh tekmah četrtfinala proti Atletico Madridu.

"Čestitke Atletico Madridu za uvrstitev v polfinale, ampak to ne opravičuje dejstva, da je bilo torkovo sojenje, vključno z VAR-om, sramotno. To je nevzdržno," je uvodoma dejal 63-letni Španec. "Na prvi tekmi nam niso dosodili čiste enajstmetrovke, poleg tega pa so enega od naših igralcev izključili, čeprav je imel le rumeni karton. Giuliano Simeone žoge ni imel pod nadzorom. Sodnik je sprva pravilno dosodil, nato pa je posredoval VAR in odločitev razveljavil ter dosodil rdeči karton," je nadaljeval Laporta.