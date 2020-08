Laporte opozarja: Zelo bomo morali paziti na Benzemaja

"Če je Liga prvakov največja neuslišana želja kluba? Tako je. Že nekaj časa govorimo o tem, to je tisto, kar nam manjka. Lani smo osvojili štiri naslove v eni sezoni, a zmanjkala nam je Liga prvakov. Če nam uspe letos, potem izvrstno," je za AS povedal Laporte. "Kaj nam je zmanjkalo v zadnjih letih? Ne vem, ekipa je podobna. Goli v gosteh so bili ključni. Lani smo dosegli enako število golov kot Tottenham, a so nas izločili (v četrtfinalu, op. a.). Imamo vse, da bi nam lahko uspele velike stvari. Ekipa je polna želje, ni treba spreminjati veliko stvari, potrebujemo le kanček več sreče. Ta kanček nam je na koncu zmanjkal, a gotovo nam bo enkrat uspelo."

V pogovoru za španski časnik AS je francoski reprezentant Aymeric Laporte , ki zaradi številnih poškodb še vedno čaka na debitantski nastop v članski reprezentančni konkurenci, spregovoril o prihajajočem obračunu z madridskim Realom. Z Madridčani se je Laporte redno meril že kot član Athletic Bilbaa, zdaj pa želi po nekaj manj kot treh letih v vrstah Manchester Cityja po seriji domačih naslovov storiti še težko pričakovani naslednji korak v Ligi prvakov. Ta je za "meščane" preprosto zakleta, saj so kljub ogromnim vložkom do zdaj le enkrat igrali v polfinalu, ko jih je leta 2016 ustavil ravno Real Madrid.

'Igrati za City je prava uživancija'

"Počutim se, kot da imam že precej veliko izkušenj na elitni ravni, res je. Čas kar leti, že se počutim kot eden izmed starejših,"je nadaljeval Laporte, ki je v Bilbau debitiral pod taktirko karizmatičnega argentinskega trenerja Marcela Bielse, enega trenerskih mentorjev Guardiole."Pod njegovo taktirko (Bielse, op. a.) sem odigral prvo tekmo v Primeri Division. Zaupal mi je. Hranim ga v zelo lepem spominu. Podobnosti z Guardiolo? Ko sem govoril z Marcelom, mi je rekel, da so mu pri Pepu všeč vsi ti uspehi, ki jih je dosegel. Rekel mi je, da si lahko boljši ali slabši, a da v zgodovini in spominu ljudi ostanejo le ljudje, ki dosegajo rezultate. Zato je Pep referenca na svetovni ravni,"je nadaljeval.

"Delam tisto, kar od mene zahtevajo, sem pa bolj ali manj uspešen. Včasih tvegamo in jo (žogo, op. a.) izgubimo, a poskušamo biti najboljši. Moja vloga je takšna, kakršna mora biti v tako dobri ekipi, kakršna je naša. Imam neverjetne soigralce, večina igra v reprezentancah svojih držav in to je prava 'uživancija'. Vedno si je treba priboriti mesto v postavi, vsak dan se borim za to. Ne počutim se kot standardni član prve postave, res pa je, da sem odigral precej veliko tekem, veliko tudi pomembnih, za to pa sem hvaležen. Učinek Pepa Guardiole je dejstvo. Spremenil je moderni nogomet, tako v naši ekipi kot v tistih, ki jih je vodil prej. Dosegal je neverjetne rezultate in to je v veliki meri zahvaljujoč njemu. Zelo doživeto spremlja vse skupaj. In trdo dela. Zato je takšen perfekcionist."

Petkovo tekmo v Manchestru bodo zaznamovale tudi nekatere vidne odsotnosti: City bo igral brez prvega strelca in legende kluba Sergia Agüera, Real pa brez svoje ikone, kapetana in poveljnika obrambe Sergia Ramosa. Laporte opozarja na odlično formo rojaka Karima Benzemaja v Realovem napadu, ki bo moral v lovu na preobrat sicer vsaj dvakrat zatresti mrežo Cityja.

Pozor na Benzemaja

"Če bomo pogrešali Agüera? Le kdo ne pozna 'Kuna'? Takšna odsotnost se vedno občuti. Glede na vse gole, ki jih je dosegel, njegovo kariero od malih nog ... Gre za enega najboljših napadalcev, ki sem jih videl, a zaupamo v ostale soigralce," je pristavil Laporte. "Ramos? Tudi pri nas bo manjkalo nekaj pomembnih igralcev. Sergio Ramos je pomemben, a moramo pokazati, da lahko igramo bolje od njih. Imamo zelo prepoznaven slog igre in v zadnjem času smo igrali zelo dobro, moramo nadaljevati tako. A proti Realu ne bo lahko. Benzema? V formi je, dosegel je veliko golov, tudi veliko podaja ... Morali bomo zelo paziti. A to velja za vse, večji del njihove ekipe sestavljajo reprezentanti."

Laporte, ki ga druži veliko prijateljstvo z Brahimom Diazom, napadalnim vezistom Reala in nekdanjim članom Manchester Cityja (skupaj sta preživela tudi del nedavnih počitnic), je pohvalil tudi Realovega trenerja Zinedina Zidana. Kot za večino francoskih nogometnih nadobudnežev v 90. letih prejšnjega stoletja je bil Zidane seveda med največjimi vzorniki Cityjevega branilca.

"Njegovo delo je izjemno. Noro je, da v tako kratkem času na klopi osvojiš toliko naslovov. V Franciji ga imamo za zelo pomembno osebnost, o kateri ne morem povedati nič slabega, lahko povem samo dobre stvari," je še povedal Laporte."Z Diazom pa sva se spoznala, ko sem prišel v Manchester, in ostala sva v stiku. Prišel sem sam in med nama je bil takoj 'feeling'. Poleg tega sem preživel tudi veliko časa z njegovo družino, ki je očarljiva, zelo dobro smo se imeli. Obiskal sem ga tudi v Madridu."