'Ne dvomim, da bodo tekli več od nas, ampak pomembna je tudi učinkovitost'

Lazio je pred tremi tedni šokiral nogometno Evropo in premagal nemškega velikana Bayern München z 1:0. A zmaga na prvi tekmi še ni zagotovila napredovanja v četrtfinale. Na Bavarskem bo klub iz italijanske prestolnice moral znova zdržati pod pritiskom, kapetan Ciro Immobile in trener Maurizio Sarri pa verjameta, da jim bo uspelo.

OGLAS

"Če želimo, da se nas spominjajo po tem, da smo naredili nekaj posebnega, tega ne bomo mogli doseči po lahki poti. Morali bomo biti enako odločni in si enako pomagati kot na prvi tekmi. Dodati pa bomo morali še nekaj več, saj smo daleč od doma. Želim, da so moji soigralci enotni, a mirni," je pred tekmo miren in optimističen kapetan Lazia Ciro Immobile. Edini zadetek na prvi tekmi je dosegel prav izkušeni napadalec. Italijanska moštva so v tej sezoni Lige prvakov znova zelo nevarna. Po prvi tekmi osmine finala poleg Lazia z 1:0 vodi tudi Inter proti Atleticu iz Madrida. Tudi Napoli je v obračunu z Barcelono še kako živ, saj sta se moštvi pred dvema tednoma razšli z izidom 1:1. "Verjamemo v to, kar počnemo, in v proces rasti te ekipe. Zelo smo ponosni, da lahko v osmini finala zastopamo Italijo. Sploh ne vidim velike razlike v kakovosti med našo in tujimi ligami in te tekme so lahko pomembne za prihodnost. Spomnim se, ko sem prvič prišel v Lazio. V našem trening centru je bilo v bistvu samo parkirišče, zdaj pa je čisto drugače. Gre za proces napredka na igrišču in zunaj njega. Zdaj smo na pragu četrtfinala Lige prvakov," je dejal napadalec, ki barve Lazia brani od leta 2016.

Statistika prvega obračuna FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na 329 tekmah je dosegel 206 golov in že leta velja za enega najboljših napadalcev na Apeninskem polotoku. Nasproti mu bo tokrat stal Harry Kane, ki je v tej sezoni na 32 tekmah dosegel 31 zadetkov. "Poskušam se primerjati z najboljšimi in Kane je eden najboljših. V preteklih letih sem imel srečo, da sem se lahko soočil s številnimi odličnimi napadalci in od vseh sem se poskušal nekaj naučiti. Seveda bo Kane želel nadoknaditi zaostanek s prve tekme, vendar imamo branilce, ki bodo poskrbeli za to," je samozavesten Italijan, ki je v dresu reprezentance na 57 tekmah dosegel 17 zadetkov. Lazio je na zadnjih štirih tekmah v Serie A izgubil trikrat. Zadnja tekma proti Milanu pa bo še dolgo bolela, saj je klub iz Rima na koncu ostal kar brez treh nogometašev, ki so prejeli rdeči karton. Predsednik kluba Claudio Lotito je po tekmi celo grozil s tožbami proti vodstvu lige zaradi po njegovem mnenju nesprejemljivih odločitev sodnikov na srečanju. A trener Maurizio Sarri kljub težavam na domačih tleh, kjer njegovi varovanci v italijanskem prvenstvu zasedajo nizko deveto mesto, verjame v uspeh v Nemčiji. "V zadnjih tednih se počutim zelo dobro, saj čutim, da se je v moštvu nekaj spremenilo. Mogoče poskušam samega sebe nelogično prepričati, da so stvari pozitivne, ampak tako čutim," pravi nekdanji trener Napolija in Chelseaja.

"Zavedamo se, kako težko bo, ampak to bi v nas moralo vzbuditi duh požrtvovalnosti. V nogometu ni nič nemogoče in zato moramo biti pogumni. Bayern je vrhunsko moštvo in zlahka lahko dosega zadetke. Če mislimo, da se bomo lahko 100 minut zgolj branili, to ni dobra ideja. Moramo biti pogumni in napadati. Ne dvomim, da bodo tekli več od nas, ampak pomembna je tudi učinkovitost. Ni smiselno teči dva kilometra več, če nasprotnik žogo po igrišču premika hitreje in bolj odločno. Upam, da nam bodo pustili prostor, ki ga bomo lahko izkoristili, saj Bayern v takih primerih običajno izgubi svoje taktično ravnovesje," je načrt za napredovanje opisal Sarri.