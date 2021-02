Bayern vstopnico za četrtfinale 'dvignil' že v Rimu

Branilci naslova iz Münchna so v velikem slogu opravili svojo prvo nalogo na poti do četrtfinala. V večnem mestu so takoj zagospodarili na igrišču in Rimljane, ki so se po 21 letih uvrstili v izločile boje Lige prvakov, takoj pahnili v težave. Izbranci gostujočega trenerja Hansija Flicka so povedli že v deveti minuti po golu prvega zvezdnikaRoberta Lewandowskega. Poljski stroj za gole je izkoristil grobo napako argentinskega obrambnega igralca Matea Musacchia, ki mu je tako rekoč podal žogo, spretno obšel španskega vratarja Pepeja Reino ter poslal žogo v prazna vrata.

Bavarci so le petnajst minut potrebovali za drugi zadetek, po kombinirani akciji pa je svoj prvenec v Ligi prvakov dosegel v Stuttgartu rojeni mladi angleški reprezentant Jamal Musiala. V končnici prvega polčasa so Bavarci znova izkoristili "darilo" Rimljanov, prvi strel Kingsleyja Comana je Reina ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravil Leroy Saneza 3:0. Bayern je takoj v začetku drugega polčasa povedel s 4:0 po avtogolu Francesca Acerbija, v 49. minuti pa so zadeli do tedaj dokaj nebogljeni Rimljani.Joaquin Correa je postavil končni izid na tekmi.

Prejšnji teden so bile na sporedu še štiri tekme v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. PSG je v Barceloni slavil s 4:1, Liverpool je bil v madžarski prestolnici boljši od Leipziga nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla z 2:0, Borussia iz Dortmunda pa je na Pirenejskem polotoku ukanila Sevillo s 3:2. Edini domačo zmago je dosegel Porto, ki je v svojem zmajevem gnezdu na kolena položil Juventus z 2:1.

V sredo bosta na sporedu še zadnji dve tekmi. AtalantaJosipa Iličića bo v Bergamu gostila madridski Real, prenos na Kanalu Ain VOYO od 20.30, Borussia iz Mönchengladbacha pa na Puskas Areni v Budimpešti v zadnjem času izjemno vroči Manchester City.

Povratne tekme osmine finala bodo na sporedu med 9. in 17. marcem.