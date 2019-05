Brez cenzure o Suarezu: Nimam spoštovanja do njega, je goljuf in venomer se pritožuje

Nekdanji nogometaš Chelseaja Frank Leboeuf je bil sila kritičen do napadalca Barcelone Luisa Suareza."Barcelona mi je res všeč, vendar sem bil vesel, ker se niso uvrstili v finale, vzrok je Luis Suarez. Je izvrsten nogometaš in ima izjemno kariero, vendar je goljuf, venomer se pritožuje in do njega kot nogometaša res nimam nobenega spoštovanja."

Barcelona je v polfinalu Lige prvakov izpadla proti Liverpoolu, saj so Redsi na Anfieldu zmagali s 4:0 in povsem "razorožili" tokrat nemočno katalonsko zasedbo. Barca je sicer na domačem Camp Nouu zmagala s 3:0.

"Ne prenašam takšnih nogometašev kot je on na nogometnem igrišču in je slab vzor za mlade. Kar je naredil z roko proti Gani na svetovnem prvenstvu in je bil ob tem zelo vesel, v obeh primerih je ugriznil tekmeca....Če bi igral proti njemu, bi me izključili. Čudi me, da ostanejo njegovi tekmeci mirni pred njim. Jaz bi naredil vse, da ne bi končal tekme," je še Leboeufovo izjavo prenesla španska Marca.

