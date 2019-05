Legenda angleškega nogometa ob finalu LP dvomi v Kloppa: Šest finalnih porazov

Finale bo zgodba zase, ne glede na rivalstvo obeh klubov in letošnje dvoboje v Premier League. Na stavnicah je nesporni favorit Liverpool, kar je kar presenetljivo, kar je verjetno dovolj velika motivacija za Tottenham . Legenda angleškega nogometa in nekdanji reprezentant Alan Shearer še vedno zelo pozorno spremlja nogometno dogajanje, tudi kot strokovni televizijski komentator. Shearer za razliko od stavnic pravi, da je pričakovati zelo izenačeno tekmo, malce več možnosti pa vseeno pripisuje Redsom.

Liverpool je bil le malce prekratek v boju z Manchester Cityjem v boju za naslov angleškega prvaka, v sezoni pa je dvakrat premagal Tottenham. Spursi imajo neugoden medsebojni izid z Redsi v zadnjih letih, zmagali so le na eni od zadnjih 14 tekem.

"Glede na formo, bi Liverpool moral premagati Tottenham. Dvakrat so bili boljši od njih v ligi v sezoni in ni veliko igralcev Spursev, ki bi lahko igrali za ta Liverpool. Vsekakor bi menjal le v obrambi, Toby Alderweireldali Jan Vertonghen bi lahko igrala skupaj z Virgilom van Dijkom,"je prepričan Shearer.

"Še vedno stavim na Liverpool, da bo boljši, vendar je mogoče, da je Liverpool izgubil zagon od konca sezone in po treh tednih premora. Seveda, Spursi so imeli enak premor, vendar je Liverpool sezono končal v takem stilu, zmagali so na devetih zadnjih tekmah in bilo je tesno v boju s Cityjem," opozarja Shearer, ki je opozoril tudi na finalno statistiko Jürgena Kloppa.