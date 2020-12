Legenda za legendo? Raul že pripravljen za naslednika Zidana?

Španski mediji po novem debaklu nogometašev Reala v Ligi prvakov, ki so si v Kijevu privoščili nov boleč poraz s Šahtarjem, že ugibajo o tem, da bi se Zinedine Zidane lahko kmalu poslovil z mesta glavnega trenerja. Med kandidati, ki so resni nasledniki pa se omenja še ena bivša Realova nogometna legenda – Raul. 43-letnik zdaj vodi drugo Realovo ekipo. Poleg Raula naj bi bil resen kandidat tudi Mauricio Pochettino.

Seveda mora, da bi se lahko zares začelo špekulirati o zamenjavi na klopi madridskega Reala, najprej priti do odstavitve Zidana. Ta je že dejal, da nima nobenega namena oditi z Realove klopi. Francoski strokovnjak z izjemno blestečo nogometno in trenersko kariero ni prvič v takšnem položaju, ko mu voda na kopi Reala pošteno teče v grlo. In ravno iz takšnih položajih je običajno v preteklosti izvlekel največ. Trikrat zapored je osvojil Ligo prvakov, kar ni uspelo še nobenemu trenerju, a pot do tega ni bila lahka, saj je vmes že kar nekajkrat visel, tudi v pretekli sezoni, ko je v žep z Realom pospravil špansko La Ligo, so mu vmes nekateri že napovedovali predčasen konec. In za Zidana je zagotovo bolje, da v zadnjem krogu Lige prvakov uspe premagati Borussio Mönchengladbach, sicer bi lahko hitro šel po poti 'od junaka do bedaka', saj bi se lahko zgodilo, da galaktiki šele prvič v zgodovini kluba ne bi napredovali v izločilne boje Lige prvakov.

Kot glavna kandidata za morebitno Zidanovo zamenjavo se v španskih medijih najpogosteje vrtita imeni Raul Gonzalezin Mauricio Pochettino, bivši trener Tottenhama, ki je Spurse popeljal vse do finala Lige prvaka. Prav izkušnje so Pochettinova prednost, zagotovo bo pomagalo tudi to, da (javno) ne mara FC Barcelone, največjega Realovega rivala. Na drugi strani je velikanska prednost Raula poznavanje kluba, saj je tu preživel večino svoje igralske kariere, v zadnjem času pa se dokazuje tudi na klopi Realove druge ekipe – Real Castille. In spomnimo se: Zidanova uspešna trenerska zgodba se je razvila prav v Realovi drugi ekipi, nato pa je sredi sezone prevzel krmilo prve in spisal zgodovino s tremi osvojenimi naslovi Lige prvakov. A podobno je klub prevzel tudi Santiago Solari, ki pa na klopi Reala v težavni sezoni ni dočakal srečnega konca.

Potem ko je Zidane spisal neverjetno zgodovino s tremi zaporednimi naslov v Ligi prvakov, bi zdaj lahko spisal najbolj negativno Realovo zgodbo - nenapredovanje Reala v izločilne boje, prvič v zgodovini Lige prvakov. FOTO: AP

Zidane ima podporo javnosti

V današnji anketi španskega AS-a (do 16. ure je glasovalo nekaj malega več kot 17.500 uporabnikov) so se bralci v večini opredelili za to, da Zidane ostane trener Reala (53,6 odstotkov). 33,95 odstotkov je dejalo, da bi na klopi Reala rado videlo Pochettina, le 12,44 pa bi priložnost dala Raulu, ki trenutno vodi drugo Realovo ekipo (Real Castilla).