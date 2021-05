PSG po preobrat tudi z izkušnjami legendarnega sira Alexa Fergusona

Sir Alex Ferguson je hotel The Lowry, v katerem so nastanjeni nogometaši PSG-ja, obiskal v zgodnjih torkovih urah. Vselej pozornim angleškim medijem ta obisk seveda ni ušel in po družbenih omrežjih so hitro zakrožile številne fotografije. Kot poroča Manchester Evening News , je legendarni "Fergie" zagotovo obiskal prav tabor Parižanov, saj ta čas v hotelu zaradi strogih pravil Uefe ni drugih gostov.

Parižani pred izjemno zahtevno nalogo

PSG je prvo tekmo na domačem Parku princev izgubil z 1:2, potem ko je po prvem polčasu celo vodil, in bo tokrat proti verjetno najboljši ekipi na svetu ta hip potreboval epski preobrat, če si želi ponoviti lanski uspeh, ko se je uvrstil v veliki finale Lige prvakov. Taboru Parižanov bodo Fergusonove izkušnje prišle še kako prav, sploh zato, ker je prav on z Manchester Unitedom leta 1999 spisal enega največjih preobratov v zgodovini tekmovanja.

Takrat so se rdeči vragi v finalu, ki ga je gostila Barcelona, pomerili z münchenskim Bayernom in zaostajali z 0:1 vse do 91. minute. Nato je naprej izenačil Teddy Sheringham, dve minuti kasneje pa je zdajšnji trener moštva z Old TraffordaOle Gunnar Solskjaer dosegel še en zadetek za epski preobrat in veliko slavje Manchester Uniteda. 78-letni Škot je zatem še enkrat dvignil to lovoriko, ko so njegovi varovanci v finalu sezone 2007/2008 po enajstmetrovkah ugnali Chelsea.

Vrhunci finala Lige prvakov iz leta 1999: