Legendarni Islandec: To, kar je storil Barkley, je nespoštljivo

Tekla je 86. minuta obračuna na Stamford Bridgeu, ko je bila v korist domačih dosojena najstrožja kazen. Pri Chelseaju imajo v Jorginhu in Willianu dva zares zanesljiva izvajalca najstrožjih kazni, a na presenečenje vseh je po žogi segel Ross Barkley . Italijansko-brazilski par je potezo 25-letnega Angleža sprejel z neodobravanjem, predvsem Brazilec je bil nad nastalo situacijo sila nezadovoljen. Barkley je naposled žogo ustrelil za malenkost previsoko, saj se je od prečke odbila čez vrata Jasperja Cilessena . Londonskim modrim do konca srečanja ni uspelo več doseči zadetka in ostalo je pri minimalnem porazu z 0:1. S tem je Frank Lampard postal prvi Chelseajev trener v zgodovini, ki je izgubil svojo premierno tekmo v Ligi prvakov.

Po srečanju je za angleški BT Sport spregovoril nekdanji nogometaš Chelseaja Eidur Gudjohnsen, ki je na Stamford Bridgeu nastopal od leta 2000 do leta 2006. 41-letnik je okrcal Barkleyjevo dejanje in dejal, da ne razume, zakaj si je nase naložil toliko pritiska:"To, kar je storil Barkley, je nespoštljivo do soigralcev. Prepričan sem, da je že pred tekmo določeno, kdo je zadolžen za strele z bele točke. Anglež je s tem ustvaril napetost med seboj in soigralci ter s tem nase naložil dodaten pritisk. Ni me čudilo, ko je enajstmetrovko zgrešil. Poteza je bila nespametna."

Chelsea 0:1 Valencia

Se pa je legendarni Islandec še spraševal, kaj je ob prepiru na igrišču počel Chelseajev kapetan Cesar Azpilicueta:"Ko si trener, v taki situaciji od kapetana pričakuješ, da bo na terenu naredil red. Azpilicueta bi se moral vmešati in povedati, da je določeno, kdo bo izvajal enajstmetrovko. Kot kapetan moraš imeti določeno avtoriteto, da se ob takšnih dogodkih odločaš tudi za soigralce."

Trener Lampard pa je na novinarski konferenci po tekmi stopil v bran svojemu rojaku. "Barkley je bil določen za strelca enajstmetrovke, saj jih je v pripravljalnem delu sezone izvajal odlično. Kakšen je bil pogovor med njim, Jorginhem in Willianom, sicer ne vem. Če Barkley v drugem polčasu ne bi vstopil, bi najstrožjo kazen izvedel eden od njiju, tako pa je ta pripadla Angležu," je predstavnikom sedme sile razlagal nekdanji angleški reprezentant.