Legendarni Sacchi v bran Ancelottiju: Mbappe je fenomenalen, a ni igral tako

Eden najboljših trenerjev v zgodovini, ki je pri Realu med med letoma 2004 in 2005 deloval kot športni direktor, je v intervjuju za La Gazetto dello Sport posvaril Madridčane, naj dvakrat premislijo, preden se Carlu Ancelottiju zahvalijo za sodelovanje.

Kritike so se na njegov račun usule po porazu z Arsenalom (skupno je bilo kar 1:5), ko so bili Madridčani vseh 180 minut v podrejenem položaju. Tudi na povratni tekmi pred svojimi navijači, čeprav so v dneh pred obračunom na vsa usta napovedovali "remontado".

"Vem, da je to del nogometa, a vseeno me žalosti, da so sedaj vse kritike usmerjene vanj," je v bran Ancelottija stopil Arrigo Sacchi. "Ali ti ljudje (kritiki, op. a.) sploh vedo, kdo Ancelotti je? In koliko lovorik je osvojil? Zame ostaja pravi mojster nogometa, ne samo zaradi vseh uspehov, ampak tudi zaradi njegovih človeških kvalitet. Pri Realu bi morali vsaj dvakrat ali trikrat premisliti, ali si res želijo novega trenerja."