Počutje pred finalom? 'Vsak nogometaš je zgodba zase'

Težko si je sploh predstavljati, kakšen je občutek, ko so oči celotnega sveta uprte vate. To bodo nocoj izkusili nogometaši PSG-ja in Arsenala, ko bodo malo pred 18. uro prikorakali na zelenico Puškaš Arene. "Vsak nogometaš je zgodba zase. Spominjam se, da je bilo veliko igralcev nervoznih. Nekateri pa so bili izjemno mirni. Arsenalu je uspelo pripeljati premierligaški naslov čez črto, zato zagotovo verjamejo, da jim lahko uspe. Veliko bo odvisno, kdo bo lahko imel trezno glavo, ko bo slišal prvi sodniški žvižg," je o počutju pred začetkom finala povedal Ashley Cole.

Ashley Cole upa, da bo o zmagovalcu odločala obramba. V tem primeru bo imel več možnosti za zmago njegov bivši klub Arsenal. FOTO: 24ur.com

Angleški bočni branilec je prvi finale okusil prav v dresu Arsenala, ko je bila pred 20 leti boljša Barcelona. Rane je zacelil šest let kasneje, ko je s Chelseajem po enajstmetrovkah ugnal Bayern. Zdaj verjame, da lahko njegovi nekdanji ekipi uspe priti do prvega naslova v klubski zgodovini. "Tudi jaz sem bil s Chelseajem v podrejenem položaju. Potrebuješ nekaj sreče, da se žoga odbija v tvojo smer. Arsenal ne sme ponuditi PSG-ju preveč trenutkov, ko bo nadzoroval srečanje. Arsenal se je v tej sezoni branil odlično, prekinitve so uporabili v svojo korist. To bo tekma trenutkov, vse je odprto, lahko gre v obe smeri."

Gilberto Silva je za Arsenal igral med letoma 2002 in 2008. FOTO: 24ur.com

Silvi je pomagala glasba, Pires pričakuje poslastico

V doslej edinem nastopu Arsenala v finalu Lige prvakov je bil v prvi enajsterici tudi Gilberto Silva, ki je proti Barceloni odigral vseh 90 minut. "Vsak nogometaš se obnaša drugače. Zame je bila najbolj pomembna priprava skozi celotno sezono. Ko prideš do finala, nimaš kaj dosti za dodati. Moj ritual je bil, da sem se sprostil s poslušanjem glasbe," je povedal Brazilec. Na dobrodelni tekmi, ki jo je s tribun dvorane Papp Laszlo spremljalo kar enajst tisoč navijačev, je bil od nekdanjih topničarjev prisoten tudi Robert Pires. Francoz si je finalni poraz z Barcelono zagotovo zapomnil v še bolj grenkem spominu kot soigralci, saj je bil kolateralna škoda po izključitvi Jensa Lehmanna, ko ga je zamenjal rezervni vratar Manuel Almunia. "Pričakujem sijajno srečanje med ekipama z drugačnim slogom igre. PSG je trenutno najboljša ekipa na svetu, spet so v finalu, kar ni naključje. Arsenal pa je zelo samozavesten po zmagi v Premier League. Zasluženo so tukaj in upam, da jim bo uspelo dvigniti lovoriko," je povedal Pires.

Turnir legend je dobila ekipa Ivana Rakitića, za katero so igrali številni nekdanji topničarji: Santi Cazorla, William Gallas, Yohann Djourou in Robert Pires. FOTO: Profimedia

Rakitić: Enrique je edinstvem

Pogovarjali pa smo se tudi z Ivanom Rakitićem, zmagovalcem Lige prvakov leta 2015, ko je z Barcelono ugnal Juventus. Takrat ga je s klopi vodil Luis Enrique, zdajšnji trener Parižanov. "To je neverjeten občutek. Razumem nogometaše, ki so zdaj v finalu, da komaj čakajo. To so trenutki, ki s teboj ostanejo za celotno življenje," je povedal legendarni Hrvat. Kako pa se v urah pred tekmo otresti pritiska? "Skušaš biti čim bolj miren, brez nervoze ali panike. Skušaš imeti čim bolj običajen dan. Ko pa se začne ogrevanje in nato slišiš himno, je vse lažje." Za konec smo se dotaknili še Luisa Enriqueja, ki lahko postane šele peti trener s tremi naslovi v najelitnejšem klubskem tekmovanju. "On je edinstven. Fantastičen. Zaradi njega sem prišel v Barcelono in z njim preživel svoje najlepše čase. Kar mu uspeva s PSG-jem, ni presenečenje. Želim mu vso srečo," je imel Rakitić same izbrane besede na račun španskega strokovnjaka.