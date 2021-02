Leipzig in Liverpool v Budimpešti

Po poročanju tiskovne agencije Reuters bo tekma med Leipzigom slovenskega nogometaša Kevina Kamplater Liverpoolom odigrana na stadionu Ferenca Puskasa.

"Evropska nogometna zveza se želi zahvaliti Leipzigu in Liverpoolu za njuno pomoč pri rešitvi težave in seveda tudi madžarski nogometni zvezi za podporo in dovoljenje, da se tekma igra v Budimpešti,"so v sporočilu za javnost zapisali pri Uefi.