Leipzig se zaveda, kaj ga čaka: 'Levji brlog, kjer so navijači, igralci in trener zelo strastni'

"Slovenski" spopadi v najprestižnejšem klubskem nogometnem tekmovanju na svetu torej niso pogosti, zato bo nocojšnji spopad nemških in španskih velikanov prava poslastica za vse, ki živimo na sončni strani Alp. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30, pred tem pa so o svojih pričakovanjih pred prvo tekmo v prenovljeni Ligi prvakov spregovorili igralci in trenerji obeh moštev.

Benjamin Šeško in Kevin Kampl v tej sezoni igrata pomembno vlogo v nemškem Leipzigu, Jan Oblak pa med vratnicami velikana iz Madrida kraljuje že desetletje. Oblak in Kampl sta si nasproti stala že dvakrat v karierah, prva zvezdnika slovenske reprezentance Šeško in Oblak pa se v klubskih barvah še nista srečala.

"To bo že moja 13. sezona v Ligi prvakov odkar sem postal trener Atletico Madrida in za klub ter navijače to predstavlja ogromen korak naprej. Vsak dan se moramo soočiti z izzivi, zahtevati več, ampak ne smemo pozabiti na priprave pred vsako tekmo posebej. Mislim, da nas vse čaka bolj zabavna Liga prvakov, ker morajo vsa moštva zmagovati. Močno bomo morali tekmovati, saj so vsi nasprotniki zahtevni in so zelo napredovali v Evropi," se novega izziva veseli najboljši trener v zgodovini Atletico Madrida Diego Simeone.

Na drugi strani je Marco Rose vodenje Leipziga prevzel leta 2022 in ga v minulih dveh sezonah na 15 tekmah v Ligi prvakov popeljal do osmih zmag in petih porazov. Dobro se zaveda, da bo v novem ligaškem formatu pomembna vsaka točka, eno najtežjih gostovanj v Evropi pa predstavlja stadion Metropolitano, ki ga Atletico zelo redko zapusti praznih rok. "Želimo igrati svojo igro, saj imamo svojo nogometno filozofijo. Stadion je seveda levji brlog, saj so navijači, igralci in trener zelo strastni. Atletico ima jasno taktično identiteto in se zlahka prilagodi nasprotnikovi postavitvi. Veselimo se kakovosti in talenta igralcev, ki se nam bodo jutri zoperstavili. Vzdušje na stadionu moramo sprejeti in verjeti v svojo formo in kakovost," je recept za uspeh svojim varovancem zrecitiral Rose.