Lahko nogometaši Leipziga na domačih tleh presenetijo Liverpool?

Nogometaši Leipziga bodo danes iskali prve točke v letošnji sezoni Lige prvakov. Po porazu z 2:1 proti Atleticu v prvem krogu in z 3:2 proti Juventusu v drugem jih v tretjem čaka še ena zahtevna naloga. Pred očmi svojih navijačev bodo gostili Liverpool, ki je zaenkrat še stoodstoten. Obračun boste lahko spremljali od 20.30, ko pričnemo s studijskim delom, na Kanalu A in VOYO.

Nogometaši iz največjega mesta zvezne dežele Saške so v prvem krogu hitro povedli preko Benjamina Šeška, odšli na odmor ob poravnanem izidu, v 90. minuti pa prejeli drugi zadetek in izgubili. Slovenski biser se je v drugem krogu dvakrat vpisal med strelce, Leipzig je po dobri uri igre vodil in imel igralca več, na koncu pa po preobratu Juventusa vnovič klonil.

Benjamin Šeško FOTO: AP icon-expand

Rdeči biki iz Leipziga so tako kljub dobrim predstavam še zmeraj brez točk v Ligi prvakov, tudi pred tretjo tekmo pa jim ne pripada vloga favorita. Pričakovano, saj v Nemčijo prihaja veliki Liverpool. "Po odhodu Jürgena Kloppa se njihova igra ni veliko spremenila. Še zmeraj so ekipa, ki igra zelo intenzivno in fizično. So dominantno moštvo, proti kateremu se je težko braniti, saj imajo v napadu ogromno kvalitete, in so vrhunski nasprotniki, ki nam predstavljajo velik izziv," je pred obračunom povedal trener Leipziga Marco Rose.

Statistični predogled tekme Leipzig - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kluba sta se na uradnih tekmah nazadnje srečala v sezoni 2020/21 v osmini finala Lige prvakov. Na račun koronavirusa sta bili obe tekmi odigrani na Puskas Areni v Budimpešti, redsi pa so obakrat slavili z 2:0 in napredovali v naslednji krog tekmovanja, kjer so izpadli proti Real Madridu, ki je včeraj po velikem preobratu odpihnil dortmundsko Borussio.

Če bodo imeli nogometaši trenutno drugouvrščene ekipe nemškega prvenstva tokrat več sreče kot na prvih dveh tekmah, si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Real Madrid - Borussia Dortmund in Leipzig - Liverpool FOTO: Kanal A icon-expand