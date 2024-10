Tabor Leipziga o Juventusu: So zelo zrela in dobro organizirana ekipa

"So zelo zrela in dobro organizirana ekipa, tudi v obrambi trdo delajo. Zelo so fleksibilni z žogo in veliko menjujejo položaje. Na levi so zelo močni z Andreom Cambiasom in Kenanom Yildizem, tudi Dušan Vlahović je izreden igralec," trener Leipziga Marco Rose ni skoparil z lepimi besedami na račun Juventusa, ki v letošnji sezoni italijanske lige še ni prejel zadetka.

Nemški strateg je pohvalil tudi novega trenerja Italijanov Thiaga Motto. "Bil je odličen nogometaš in to je prenesel tudi v vlogo trenerja. Korak za korakom si izgrajuje trenersko kariero in požel je že nekaj uspehov, še zlasti, ko se je lani z Bologno uvrstil v Ligo prvakov. Svoj igralski stil je že vnesel v Juventus, to se jasno vidi. So ekipa, ki jo je zabavno gledati."