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Liga prvakov

Leipzig želi izkoristiti težave Cityja, ki stavi predvsem na Haalanda

Leipzig, 04. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Erling Haaland

V osrednjem delu Nemčije, bolj na vzhodu, nas čaka eden zanimivejših obračunov 4. kroga nogometne Lige prvakov. Domači RB Leipzig je na svojem stadionu v odlični formi, Manchester City pa prihaja v Nemčijo po dveh zaporednih prvenstvenih porazih, zaradi katerih se je okoli moštva Enza Maresce prvič v sezoni pojavilo nekaj dvomov. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Leipzig - Manchester City
UEFA Liga prvakov: Leipzig - Manchester City
FOTO: VOYO

Leipzig pod vodstvom argentinskega trenerja Martina Demichelisa doma praktično ne pozna poraza. Nemško moštvo je dobilo zadnjih pet domačih tekem, od tega štiri v Bundesligi in eno v Ligi prvakov, in v tem obdobju ni prejelo niti zadetka. Ob tem je na zadnjih petih domačih tekmah zabilo kar 19 golov. 

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Vse to bo Leipzigu še kako pomagalo v lovu na točke, ki jih nemški predstavnik še kako potrebuje v lovu na napredovanje v izločilne boje najbolj eminentnega klubskega evropskega tekmovanja. Trener Leipziga pred tekmo stavi predvsem na moč domačega igrišča, kjer njegovo moštvo letos deluje precej bolj prepričljivo kot na gostovanjih ... 

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"Mislim, da smo v dobrem riotmu. Forma je v vzponu, na zad jih tekmah smo naredili velik korak naprej predvsem v obrambnih nalogah. To je odličen podatek, saj nam v goste prihaja izjemno napadalna ekipa. vemo, da ima Citiy ogromno kakovosti in tudi to, da bo nevarnost pretila iz vseh strani," je Bildu zaupal Argentinec na klopi, ki se zaveda, da morajo počasi nabirati točke v Ligi prvakov.

Martin Demichelis
Martin Demichelis
FOTO: AP

V Bundesligi jih v zadnjem času zelo in držijo visoko četrto mesto. "Mislim, da so lahko močan faktor tudi naši navijači, ki nam lahko dodajo tistih 10-20%, ki so potrebni da kljubujemo tako kakovostnim zasedbam," je Bildu še povedal Demichelis.

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Na drugi strani Manchester City išče odziv. Angleški prvaki so v Premier ligi zapored izgubili proti Aston Villi in Brightonu, zato bo sredino gostovanje pomemben preizkus značaja moštva. V ligi prvakov imajo po treh tekmah šest točk, Leipzig pa tri. 

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"Moramo začeti serijsko nabirati točke in to ne glede na to kaj igramo in kdo nam stoji nasproti. Želimo ujeti mesta, ki neposredno vodijo v izločilne boje. Čeprav je najbolj pomembno v kakšni formi si marca, aprila in maja, pa ne podcenjujemo izzive v tem koledarskem letu v Ligi prvakov. V Leipzigu želimo vse tri točke. Zavedamo pa se, da so domači še posebej nevarni pred svojimi navijači. Za njimi je serija zmag," je še opazil Italijan na klopi sinjemodrih. 

Enzo Maresca
Enzo Maresca
FOTO: Profimedia

Kot poročajo nekateri otoški mediji je v taboru Cityja v ospredju želja po odzivu po slabih rezultatih. Angleški mediji poudarjajo, da je pritisk na Enza Maresco prvič po prevzemu ekipe nekoliko večji, zato bi zmaga v Leipzigu hitro umirila ozračje okoli kluba.

Haalandova najljubša stranka?

Če obstaja nogometaš, ki se obračuna z Leipzigom posebej veseli, je to Erling Haaland. Norvežan je proti nemškemu klubu v karieri dosegel že 12 zadetkov na osmih tekmah, med drugim tudi slovitih pet golov v zmagi Cityja s 7:0 marca 2023.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Leipzig pa ima svojega aduta v Antionu Nusi. Norveški reprezentant je v zadnjih treh nastopih prispeval gol in štiri asistence ter predstavlja eno glavnih nevarnosti za angleško obrambo.

Napoved? Delnice rahlo na strani sinjemodrih 

Papir še vedno nekoliko bolj diši po Manchester Cityju, a razmerje moči ni tako izrazito, kot smo bili vajeni v zadnjih sezonah. Leipzig doma deluje izjemno samozavestno, City pa prihaja v trenutku, ko potrebuje pozitiven rezultat skoraj toliko zaradi samozavesti kot zaradi točk. Kaj pravi (enotna) medijska napoved? Odprta in atraktivna tekma, v kateri bi lahko odločala prav individualna kakovost Haalanda.

Izid, Liga prvakov, 4. krog:
RB Leipzig - Manchester City

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