Leipzigu na papirju lažje delo v Ligi prvakov

Francoski nogometni velikan PSG je v Leipzig na sredino tekmo Lige prvakov (21.00) dopotoval brez prvega zvezdnika Lionela Messija. Kot so potrdili na spletni strani pariškega kluba, je Argentinec ostal doma zaradi težav z levim kolenom in stegensko mišico. To povečuje možnosti Leipziga slovenskega igralca Kevina Kampla za prvo zmago v skupini A. Torkov nogometni večer bo na Kanalu A in VOYO v znaku spektakla med Atalanto in Mancheter Unitedom. Začnemo ob 20.40.

