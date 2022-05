Leonardo ni več športni direktor Parižanov

Pred tem je odmevalo triletno podaljšanje s Kylianom Mbappéjem, ki je v soboto proti Metzu dosegel tri gole, saj je veljalo, da odhaja k madridskemu Realu. V Španijo bi odšel brez odškodnine, saj se mu je pogodba v Parizu iztekla. Zgodba še vedno buri duhove.

V vodstvu španske lige so napovedali celo pritožbo pri Evropski nogometni zvezi, pa tudi pri pristojnih finančnih in davčnih službah v Franciji in Evropski uniji. Po prepričanju Špancev ima francoski klub velike dolgove, z denarjem lastnikov pa na ta način spodkopava gospodarsko stabilnost nogometa in integriteto športa ter ogroža na tisoče delovnih mest.