Lepo priznanje za Oblaka: Buffon ga je uvrstil med tri najboljše na svetu

Eden najboljših vratarjev vseh časov, Gianluigi Buffon, se je odlično znašel na začetku svoje prve sezone v tujini. Dolgoletni član Juventusa se je po minuli sezoni poslovil od Torina in se odločil preizkusiti v vrstah Paris Saint-Germaina, kjer se v vratih izmenjuje z domačinom Alphonsom Areolajem. V nedeljskem intervjuju za Canal+pa je spregovoril o vratarjih, ki so zanj v tem trenutku med najboljšimi na svetu.

V izbrano druščino je dolgoletni italijanski reprezentant uvrstil tudi Jana Oblaka, člana madridskega Atletica, ki za slovensko reprezentanco v zadnjem letu ni želel nastopiti zaradi težav s poškodbo rame. Poleg Škofjeločana sta na Buffonovem seznamu tudi nemški kapetan münchenskega Bayerna Manuel Neuer in Liverpoolov brazilski novinec Alisson Becker.

V tem obdobju je veliko dobrih vratarjev

"Nisem politik. Moram izbrati tri, a s tem jih bom moral izpustiti sto. Vseeno bi rekel, da so to Neuer, Oblak in Alisson. Smo v obdobju, ko je veliko zelo dobrih vratarjev, škoda je omeniti le tri,"je svoj izbor za Canal+pojasnil Buffon.

BUFFON

Med tistimi, ki jih je "pozabil", gotovo velja omeniti najboljšega vratarja zadnjih sezon Premier League, Španca Davida de Geo(Manchester United) in Belgijca Thibauta Courtoisa(Real Madrid), najboljšega vratarja minulega svetovnega prvenstva. Neuer je sicer v zadnjem času na precejšnjem udaru kritik v Nemčiji, toda Buffon ga je na svoji lestvici vseeno uvrstil zelo visoko.

OBLAK

NEUER

ALISSON