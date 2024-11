L'Equipe objavil, da je bilo v bitki za zlato žogo zelo tesno: Rodri - Vinicius 1170:1129

Da se odločitev o nosilcu zlate žoge za tekoče leto še ni povsem polegla, je poskrbel tudi pariški L'Equipe, ki je objavil, da je bilo pri podelitvi nagrade za zlato žogo med Viniciusom Juniorjem in Rodrijem zelo napeto, negotovo in predvsem zelo tesno. Na koncu je Španec Brazilca premagal za pičlih 41 točk, razkriva ugledni francoski športni časnik ...

Španec Rodri in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika prestižne nogometne nagrade zlata žoga za leto 2023. Nagradi so jima podelili v Parizu na 68. prireditvi, kjer o zmagovalcih odloča novinarska žirija iz najboljših sto držav z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Zdaj pa je pariški L'Equipe razkril rezultate glasovanja. Najbolj zanimivo in nepredvidljivo je bilo prav v dvoboju Viniciusa Juniorja in Rodrija. Med nogometašema Reala in Cityja je bilo pičlih 41 točk razlike.

V moški konkurenci, kjer je slavil španski reprezentant in evropski prvak s Španijo ter član Manchester Cityja, 28-letni Rodri, ki je igral ključno vlogo pri osvojitvi angleškega naslova s Cityjem in je bil izbran za najboljšega igralca letošnjega evropskega prvenstva, so bili med finalisti še igralci Real Madrida Vinicius Junior, Jude Bellgingham in Dani Carvajal.

