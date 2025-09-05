Levy po 25 letih zapustil predsedniški položaj Tottenhama

Njegovo delo v klubu bosta prevzela kar dve osebi. Novi izvršni direktor kluba je Vinai Venkatesham, Peter Charrington pa je novi član predsedstva in bo prevzel vlogo predsednika. Daniel Levy je tudi solastnik kluba. V zadnjih letih pa so mu močno nasprotovali navijači, ki so mu očitali razprodajo kakovostnejših igralcev. A klub je bil ne glede na finančne transakcije izjemno uspešen.
V času Levyjevega vodenja kluba je ta 18 sezon igral v evropskih pokalih in zgradil nov stadion, pika na i pa je bil letošnji uspeh v Ligi Evropa.
