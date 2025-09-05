Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Levy po 25 letih zapustil predsedniški položaj Tottenhama

London, 05. 09. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
2

Nogometaši angleškega Totteham Hotspurja, prvaka Lige Evropa, bodo po četrt stoletja dobili novo vodstvo. Predsedniški položaj v klubu zapušča 63-letni Daniel Levy, ki je presenetljivo najavil takojšen odstop. Novico so na spletu potrdili tudi v klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo delo v klubu bosta prevzela kar dve osebi. Novi izvršni direktor kluba je Vinai Venkatesham, Peter Charrington pa je novi član predsedstva in bo prevzel vlogo predsednika. Daniel Levy je tudi solastnik kluba. V zadnjih letih pa so mu močno nasprotovali navijači, ki so mu očitali razprodajo kakovostnejših igralcev. A klub je bil ne glede na finančne transakcije izjemno uspešen.

Daniel Levy
Daniel Levy FOTO: AP

V času Levyjevega vodenja kluba je ta 18 sezon igral v evropskih pokalih in zgradil nov stadion, pika na i pa je bil letošnji uspeh v Ligi Evropa.

nogomet tottenham levy
Naslednji članek

Luis Suarez in njegovo kočijaško obnašanje: prerivanje, pljuvanje, a tokrat brez ugriza

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
05. 09. 2025 11.20
Angleži imajo vso pravico, da se ubranijo proti parazitom sodobnega časa.
ODGOVORI
0 0
borjac
05. 09. 2025 11.05
+2
Levy , priimek nam pove vse , vse razprodati in pokasirati , šele na koncu prestopnega roka , ko so zvedeli da Levy odhaja so pripeljali dva nova igralca....
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215